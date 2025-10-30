[속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의"

하워드 러트닉 미 상무장관은 30일 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "한국은 자국 시장을 전면적으로 개방(100%)하기로 합의했다"고 밝혔다.





