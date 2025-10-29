본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

흉기 들고 식당 침입, 금품 빼앗아 달아난 40대 구속 송치

임주형기자

입력2025.10.29 21:35

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사전 범행 계획한 정황 드러나

대전에서 흉기를 들고 식당에 들어가 주인을 위협한 뒤 금품을 챙겨 달아난 40대가 체포됐다.


연합뉴스에 따르면 대전서부경찰서는 40대 A씨를 특수강도 혐의로 구속 송치했다고 29일 밝혔다.

대전서부경찰서. 연합뉴스

대전서부경찰서. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

A씨는 지난 4일 오전 0시30분께 대전 서구의 한 음식점에 들어가 미리 준비한 흉기를 들이밀어 주인을 위협하고, 주인이 착용하고 있던 귀금속 및 계산대의 현금 등 800여만원 상당을 빼앗아 달아난 혐의를 받는다.


A씨는 범행 전 여성 혼자 일하고 있는 음식점에 들어가 영업 종료 시각을 물어보는 등 대상을 물색했고, 범행 후에는 미리 준비해 둔 옷을 갈아입고 택시 등을 타고 도주하는 등 사전에 범행을 계획한 정황도 드러났다.


경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 A씨를 추적했고, 범행 하루 만인 지난 5일 충남 한 주점에서 A씨를 체포했다. 경찰 조사 결과 A씨는 다수의 동종 전과를 보유한 것으로 전해졌다. A씨는 경찰에 "누범기간 중 생활비가 필요해 범행을 계획했다"고 진술한 것으로 전해졌다.




임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령실 "한미 관세협상 극적타결, 우리가 양보한 건 아닐 것"[경주APEC] 대통령실 "한미 관세협상 극적타결, 우리가 양보한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

김건희특검, '종묘차담회' 前문체비서관 내달 소환…金 동선 짜는 등 직권남용 혐의

새로운 이슈 보기