중소기업계 "한미 관세협상으로 불확실성 해소…수출 확대 최선"

이성민기자

입력2025.10.29 20:59

"2만2000여개 중기 수출시장 개척"
철강·알루미늄 파생상품엔 대책 촉구

중소기업계가 29일 한미 관세 협상 세부 내용이 타결된 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.


중소기업중앙회는 이날 입장을 내고 "3개월간 지속돼 왔던 한미 관세협상에 대해 양국이 세부내용에 합의하고 한미정상회담을 통해 타결된 데 대해 환영한다"며 "이로써 2만2000여개의 대미 수출 중소기업들은 불확실성을 해소하고 대미 투자와 수출시장을 개척할 수 있게 됐다"고 밝혔다.

서울 여의도 중소기업중앙회. 중소기업중앙회

이어 "그동안 관세협상 타결을 이끌어내기 위해 애써 온 통상당국에 감사드린다"며 "중소기업계는 이번 관세협상 세부 내용 타결을 계기로 대미 수출 확대를 위해 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

다만 중기중앙회는 "이번 합의에서 자동차 및 부품에 대한 관세율은 15%로 인하돼 참 다행이지만 철강·알루미늄 및 파생상품에 대하여는 50%의 고율 관세가 유지돼 관련 중소기업들은 대미 수출에 큰 어려움을 겪고 있는 만큼 후속 보완대책을 조속히 마련해 주길 기대한다"고 했다.


한편 한미 양국 정상은 이날 한미 무역·관세 협상 세부 내용을 최종 합의했다. 이번 합의로 우리나라 제품에 대한 자동차 및 부품 관세는 25%에서 15%로 인하하고 상호관세는 15% 수준으로 유지하게 됐다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
