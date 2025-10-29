이개호 "AI 시대, 광주·전남이 함께 선도해야"

광주서 'AI 산업·컴퓨팅 메카 토론회'

AI 인프라 경쟁 속 '상생 모델' 제시

"광주 연구·인재, 전남 전력·컴퓨팅 거점"

이개호 더불어민주당 의원은 29일 조선대학교에서 '광주·전남 AI 산업 및 컴퓨팅 메카를 위한 정책토론회'를 개최했다. 이개호 의원실 제공

더불어민주당 이개호 의원(전남 담양·함평·영광·장성)은 29일 조선대학교에서 조선대학원 과학기술융합학과와 공동으로 '광주·전남 AI 산업 및 컴퓨팅 메카를 위한 정책토론회'를 열고, AI 기반 지역 산업 생태계 구축을 위한 상생 전략과 지역 대응 방안을 논의했다.

이 의원은 개회사를 통해 현재의 시대를 '산업·생활·연구의 모든 생태계가 AI 기반으로 재편되는 대전환기'라고 진단한 뒤, 전국적으로 치열하게 전개되는 AI 인프라 구축 경쟁 속에서 광주·전남이 AI 핵심 거점으로 자리매김해야 한다고 강조했다. 특히 전남 서남권에 오픈AI와 SK가 협력해 20메가급 초대형 데이터센터를 구축할 예정이며, 이는 2028년 완공 시 전남의 새로운 성장 엔진이 될 것이라고 전망했다.

그는 최근 국가 AI 컴퓨팅센터 후보지 선정 과정에서 불거진 광주·전남 간 경쟁 구도를 단순한 갈등이 아닌 '상생의 기회'로 해석했다. 이 의원은 "광주는 연구와 인재 중심의 기반을, 전남은 전력과 컴퓨팅 중심의 산업 기반을 구축해 함께 발전할 수 있다"며 지역 간 협력을 통한 '시너지 효과'를 기대했다.

배상현 조선대 교수가 사회를 맡은 이번 토론회에서는 다양한 전문가들이 비전을 제시했다. 김종권 한국에너지공대 소장은 "AI와 녹색전환(GX)이 결합된 'AI+GX 시대'가 도래했다"며 "전남이 AI 기술을 활용해 에너지 효율을 높이고, 신재생에너지를 안정적으로 공급하는 융합 중심지가 돼야 한다"고 주장했다.

조민호 고려대 교수는 "광주에 자율주행·반도체 AI 산업단지를 조성하고, 이를 전남의 컴퓨팅센터와 연계한다면 두 지역의 강점을 극대화하는 상생 모델이 될 것이다"고 제안했다.

또 양미애 조선대 교수는 "전남의 강점인 농생명 산업에 AI와 데이터를 접목한 '스마트 농업'을 통해 생산성과 효율을 높이고, 지속 가능한 농업 생태계를 구축해야 한다"고 말했다.

이 의원은 마무리 인사를 통해 "AI 인프라 경쟁이 치열한 만큼 신속하게 대응하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "지역에서 키운 인재를 지역에서 활용할 수 있는 환경을 만들어야 한다"고 강조했다.

한편, 이 의원은 지난 9월 국회에서 '전남 동부권 이차전지 산업육성이 전남의 미래를 바꾼다' 토론회를 개최한 데 이어 이번 'AI 산업 토론회'를 통해 전남 산업의 대전환을 이끌 미래 전략을 제시하는 '정책 행보'를 이어가고 있다.





