이 대통령, 트럼프에 "핵추진잠수함 연료 공급 결단해달라"[경주APEC]

송승섭기자

입력2025.10.29 15:29

수정2025.10.29 15:35

이재명 대통령, 29일 한미 확대 오찬회담
李 "디젤 잠수함은 北·中 추적활동에 제한"

사용후핵연료 재처리 등 문제도 언급
"협의 진척될 수 있도록 지시해달라" 요청

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 한미 정상회담에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 한미 정상회담에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 29일 도널드 트럼프 미국 대통령에게 "핵추진잠수함의 연료를 우리가 공급받을 수 있도록 결단해달라"라고 요청했다. 또 사용후핵연료의 재처리, 우라늄 농축 부문의 협의를 진척시켜달라고 당부했다.


이 대통령은 국립경주박물관에서 열린 트럼프 대통령과의 확대오찬 회담에서 "(트럼프) 대통령님께 충분히 자세한 설명을 못 드려서 약간의 오해가 있으신 것 같다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "우리가 핵무기를 적재한 잠수함을 만들겠다는 게 아니다"면서 "디젤잠수함이 잠항능력이 떨어지기 때문에 북한, 중국 쪽 잠수함의 추적 활동에 제한이 있다"고 설명했다.


이어 "(핵추진잠수함) 연료 공급을 허용해 주시면 저희 기술로 재래식 무기를 탑재한 잠수함을 여러 척 건조하겠다"며 "(한국이) 한반도 동해, 서해에 해역 방어 활동을 하면 미군의 부담도 상당히 줄어들 수 있을 것"이라고 설득했다.


또 이 대통령은 "이미 지지해주신 것으로 이해한다"며 "사용후핵연료 재처리나 우라늄 농축 부문에 대해 실질적 협의가 진척될 수 있도록 지시해주시면 좀 더 빠른 속도로 그 문제가 해결될 수 있을 것 같다"고 강조했다.

한편 이 대통령은 한국 방위비 증액에 대한 의지를 재차 드러냈다. 이 대통령은 "대한민국도 방위비 증액을 통해서, 방위산업 발전을 통해서 자체적 방위 역량을 대폭 키울 생각"이라고 말했다.


그는 "한반도는 잘 아시는 것처럼 아주 오랫동안 분쟁 지역이었고 미국의 도움으로 또 국제사회의 도움으로 지금 이 자리에 안전하게 발전하고 있다"며 "앞으로도 한미관계는 동맹의 현대화, 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전돼야 한다고 생각한다"고 얘기했다.





경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
