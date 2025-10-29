이 대통령, 트럼프에 "핵추진잠수함 연료 공급 결단해달라"[경주APEC]

이재명 대통령, 29일 한미 확대 오찬회담

李 "디젤 잠수함은 北·中 추적활동에 제한"



사용후핵연료 재처리 등 문제도 언급

"협의 진척될 수 있도록 지시해달라" 요청

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 한미 정상회담에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 29일 도널드 트럼프 미국 대통령에게 "핵추진잠수함의 연료를 우리가 공급받을 수 있도록 결단해달라"라고 요청했다. 또 사용후핵연료의 재처리, 우라늄 농축 부문의 협의를 진척시켜달라고 당부했다.

이 대통령은 국립경주박물관에서 열린 트럼프 대통령과의 확대오찬 회담에서 "(트럼프) 대통령님께 충분히 자세한 설명을 못 드려서 약간의 오해가 있으신 것 같다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "우리가 핵무기를 적재한 잠수함을 만들겠다는 게 아니다"면서 "디젤잠수함이 잠항능력이 떨어지기 때문에 북한, 중국 쪽 잠수함의 추적 활동에 제한이 있다"고 설명했다.

이어 "(핵추진잠수함) 연료 공급을 허용해 주시면 저희 기술로 재래식 무기를 탑재한 잠수함을 여러 척 건조하겠다"며 "(한국이) 한반도 동해, 서해에 해역 방어 활동을 하면 미군의 부담도 상당히 줄어들 수 있을 것"이라고 설득했다.

또 이 대통령은 "이미 지지해주신 것으로 이해한다"며 "사용후핵연료 재처리나 우라늄 농축 부문에 대해 실질적 협의가 진척될 수 있도록 지시해주시면 좀 더 빠른 속도로 그 문제가 해결될 수 있을 것 같다"고 강조했다.

한편 이 대통령은 한국 방위비 증액에 대한 의지를 재차 드러냈다. 이 대통령은 "대한민국도 방위비 증액을 통해서, 방위산업 발전을 통해서 자체적 방위 역량을 대폭 키울 생각"이라고 말했다.

그는 "한반도는 잘 아시는 것처럼 아주 오랫동안 분쟁 지역이었고 미국의 도움으로 또 국제사회의 도움으로 지금 이 자리에 안전하게 발전하고 있다"며 "앞으로도 한미관계는 동맹의 현대화, 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전돼야 한다고 생각한다"고 얘기했다.





경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



