울산시, 수소산업 경쟁력·문화매력 세계에 알린다

‘APEC 연계 인베스트 코리아 서밋 2025’ 산업시설 시찰



29일, 현대자동차·수소열병합발전소·태화강국가정원 등

울산시는 29일 'APEC 연계 인베스트 코리아 서밋(Invest KOREA Summit) 2025' 프로그램의 일환으로 수소선도 도시 울산을 홍보하기 위해 울산경제자유구역청과 함께 현대자동차, 수소열병합발전소 등 주요 산업시설 시찰 행사를 진행한다.

인베스트 코리아 서밋(Invest KOREA Summit)은 외국인 투자자와 외신, 외교사절, 지자체·경제자유구역청 관계자 등 2000여명이 참가하는 국가 최고위급 투자유치(IR) 행사로 올해는 에이펙(APEC)을 연계해 개최된다.

이 행사는 총 300개 해외 기업이 참여해 한국의 투자 매력을 알리고 경제 성장 동력 확충에 기여하는 자리다.

올해 산업시찰은 울산을 포함해 전국 4개 지역에서 진행되며, 울산에는 투자홍보대사 팀 여(Tim Yeo), 더 뉴 뉴클리어 와치 인스티튜트(The New Nuclear Watch Institute) 의장을 비롯해, 메이더 그룹(MEIDE GROUP), 앰프포스이브이(AmpForceEV), 홍콩 완화 선박장비(HONGKONG WANHUA SHIP EQUIPMENT), 아이티오 코퍼레이션(ITO Corporation) 등 6개국 11개 사 대표와 외신기자 등 총 14명이 방문할 예정이다.

울산시는 산업 시찰에 앞서 이날 오전 11시 시청 본관2층 대회의실에서 김두겸 시장 주재로 울산의 투자유치 홍보를 위한 간담회를 개최한다.

산업시찰은 오후 1시부터 진행돼 참가자들은 수소열병합발전소와 현대자동차의 수소차 생산 공정을 둘러보며 울산이 미래 친환경 에너지와 이동수단(모빌리티) 산업의 선도 도시임을 확인하게 된다.

이어 2028 국제정원박람회가 개최될 태화강국가정원을 방문해 울산의 문화·환경적 매력을 체감할 예정이다.

김두겸 시장은 "이번 시찰은 수소 등 울산의 에너지 산업 경쟁력과 2028 국제정원박람회 등을 홍보할 좋은 기회"라며 "해외 투자자들에게 울산의 강점을 보여주며, 지속 가능한 성장 동력을 확보하겠다"라고 말했다.





