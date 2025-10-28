도심 대신 농촌으로…홍천군, ‘호박’으로 재해석한 이색 ‘할로윈 축제’

홍천군, '제2회 홍천 할로윈호박축제' 31일 개최

폐교 캠핑장서 펼쳐지는 특별한 가을밤

도심의 화려한 불빛 대신 농촌의 정겨운 풍경 속에서 펼쳐지는 특별한 가을 축제가 열린다.

홍천군은 오는 31일 화촌면 고인돌 캠핑장에서 '제2회 홍천 할로윈 호박 축제'를 개최한다. 홍천군 제공 AD 원본보기 아이콘

강원도 홍천군은 오는 31일 화촌면 고인돌 캠핑장에서 '제2회 홍천 할로윈 호박 축제'를 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 축제는, 홍천군민 100명을 초청해 가족 단위로 함께 즐기는 지역 밀착형 문화축제로 기획되었다. 특히, 지역에서 생산한 '홍천 호박'을 축제의 상징으로 내세우며, '할로윈 하면 호박'이라는 메시지를 지역 안팎에 널리 알리는 데 중점을 두었다.

행사는 오후 5시부터 시작되며, 모든 프로그램은 가족 중심의 체험형 콘텐츠로 구성되어 있으며, 지역민은 물론 외부 방문객 누구나 함께 즐길 수 있다.

축제 주요 프로그램으로는 ▲호박 요리 중심의 저녁 만찬(디너 파티) ▲호박 양초 만들기 체험 ▲동홍천 수제 맥주 시음 ▲분장 콘테스트(코스프레 콘테스트) ▲마술 공연 ▲운동장에서 대형 모닥불 행사(캠프파이어) 등이 마련돼 있다.

특히, 할로윈 분장 의상(코스튬)은 현장에서 무료로 대여할 수 있어, 아이들과 함께 이색적인 할로윈 분위기를 만끽할 수 있다.

'제2회 홍천 할로윈 호박 축제' 포스터. 홍천군 제공 원본보기 아이콘

행사장인 고인돌 캠핑장은 폐교를 리모델링해 조성된 공간으로, 지역 주민들이 직접 운영에 참여하고 있다. 이는 단순한 축제 공간을 넘어, 지역 공동체가 자발적으로 만든 지속 가능한 문화 기반이라는 점에서 주목된다.

축제 주최 측은 "이번 축제는 외래문화를 무 비판적으로 수용하는 것이 아니라, 지역의 정체성과 농산물인 '호박'을 매개로 재해석한 시도"라며 "홍천군민이 주체가 되어 가족과 함께 문화를 누리고, 동시에 농촌 경제에 활력을 불어넣는 자리가 될 것"이라고 밝혔다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



