이동환 고양시장 "혁신적인 도로교통 기술 공유…국가 간 협력 기대"

미래 도로기술 로드맵 '2025 고양 아시아·대양주 도로대회' 개막

31일까지 국제회의·학술회의 등 열려…도로 기술의 현재와 미래 조망

아시아와 대양주의 도로 기술 협력을 강화하고 세계 도로 분야의 연구 성과를 공유하는 '2025 고양 아시아·대양주 도로대회'가 28일 고양 킨텍스(KINTEX) 제2전시장에서 막을 올렸다.

이동환 고양특례시장 등 참석자들이 28일 고양 킨텍스(KINTEX) 제2전시장에서 '2025 고양 아시아·대양주 도로대회'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

고양특례시와 한국도로공사가 공동 주최하고 한국도로협회가 주관하는'2025 고양 아시아·대양주 도로대회'는'초연결 미래도로(Future Road; Hyper-connection)'라는 주제 아래 도로 기술 현안과 함께 미래 도로가 직면한 다양한 주제를 공유하는 자리로, 국제회의와 학술회의 등이 개최된다.

대회는 지난 26일 세계도로협회(PIARC) 국가위원회 회의를 시작으로 오는 10월 31일까지 총 6일간 진행된다.

28일 열린 개막식에서는 아시아ㆍ대양주 도로기술협회(REAAA) 김성환 회장의 개회 선언을 시작으로 한국도로공사 함진규 사장의 개회사, 공동조직위원장인 이동환 고양특례시장의 환영사가 이어졌으며, 전 세계 도로ㆍ교통 전문가들이 한자리에 모여도로대회의 공식적인 개막을 알리며 축하하는 시간을 가졌다.

이동환 고양특례시장은 환영사를 통해"고양특례시는 다양한 국제 행사를 성공적으로 개최하며 글로벌 도시로서의 역량을 키워 왔다"며 "도로교통 분야 기술의 혁신적인 아이디어를 나누고 국가 간 협력을 공고히 하는 시간이 되길 바라고, 이번 도로대회가 아시아ㆍ대양주를 넘어 전 세계 도시들의 미래를 바꾸는 힘이 되길 기원한다"라고 전했다.

이동환 고양특례시이 28일 고양 킨텍스(KINTEX) 제2전시장에서 '2025 고양 아시아·대양주 도로대회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

한편 '2025 고양 아시아ㆍ대양주 도로대회'는 지난 2015년 서울에서 열린 세계도로대회 이후 약 10년 만에 국내에서 개최되는 국제도로 행사라는 점에서 큰 의미가 있다. 아시아ㆍ대양주 도로기술협회(REAAA), 세계도로협회(PIARC) 등 도로ㆍ교통 분야의 권위 있는 국제기구가 참여하는 콘퍼런스, 연례회의 등과 함께 국내 최대 도로ㆍ교통 분야 전시회인 '2025 국제도로교통박람회(RETREX)'도 함께 개최된다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>