본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

연예스타

BTS 뷔 '윈터 어헤드', 스포티파이 5억 스트리밍

이이슬기자

입력2025.10.28 16:26

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
뷔 '윈터 어헤드' 이미지. 빅히트뮤직 제공

뷔 '윈터 어헤드' 이미지. 빅히트뮤직 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 또 하나의 5억 스트리밍 곡을 추가했다.


28일 빅히트뮤직에 따르면 뷔와 가수 박효신이 함께 부른 듀엣곡 '윈터 어헤드'(Winter Ahead)가 스포티파이 누적 재생수 5억회(10월25일 기준)를 돌파했다.

지난해 11월 발표한 '윈터 어헤드'는 색소폰과 트럼펫, 프리페어드 피아노 사운드가 어우러진 재즈 팝 장르로, 포근한 분위기를 담은 곡이다. 발매 직후 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에 99위로 진입하며 뷔의 다섯 번째 '핫100' 진입곡이 됐다.


이로써 뷔는 '러브 미 어게인'(Love Me Again), 'FRI(END)S', '슬로우 댄싱'(Slow Dancing)에 이어 통산 네 번째 5억 스트리밍 곡을 보유하게 됐다. 빌보드는 이 곡을 '이번 시즌을 위한 최고의 겨울 노래 27선'(The 27 Best Winter Songs for the Season)에 선정하며 "초겨울의 첫날을 떠올리게 하는 따스하고 포근한 곡"이라고 소개했다.


뷔는 10억 재생수를 돌파한 '러브 미 어게인'을 비롯해 총 12곡의 억대 스트리밍 솔로곡을 보유하고 있다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기