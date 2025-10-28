BTS 뷔 '윈터 어헤드', 스포티파이 5억 스트리밍

뷔 '윈터 어헤드' 이미지. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 또 하나의 5억 스트리밍 곡을 추가했다.

28일 빅히트뮤직에 따르면 뷔와 가수 박효신이 함께 부른 듀엣곡 '윈터 어헤드'(Winter Ahead)가 스포티파이 누적 재생수 5억회(10월25일 기준)를 돌파했다.

지난해 11월 발표한 '윈터 어헤드'는 색소폰과 트럼펫, 프리페어드 피아노 사운드가 어우러진 재즈 팝 장르로, 포근한 분위기를 담은 곡이다. 발매 직후 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에 99위로 진입하며 뷔의 다섯 번째 '핫100' 진입곡이 됐다.

이로써 뷔는 '러브 미 어게인'(Love Me Again), 'FRI(END)S', '슬로우 댄싱'(Slow Dancing)에 이어 통산 네 번째 5억 스트리밍 곡을 보유하게 됐다. 빌보드는 이 곡을 '이번 시즌을 위한 최고의 겨울 노래 27선'(The 27 Best Winter Songs for the Season)에 선정하며 "초겨울의 첫날을 떠올리게 하는 따스하고 포근한 곡"이라고 소개했다.

뷔는 10억 재생수를 돌파한 '러브 미 어게인'을 비롯해 총 12곡의 억대 스트리밍 솔로곡을 보유하고 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



