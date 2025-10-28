베이글랩스, AI로 '비만치료제' 한계 극복…근손실 없는 체중 감량 임상 착수

왼쪽부터 박수홍 베이글랩스 대표, 오범조 서울특별시보라매병원 가정의학과 교수가 ‘GLP-1+AI 치료 솔루션 병용 임상 연구’ 착수를 기념해 기념촬영을 하고 있다. 엑스페릭스 제공 AD 원본보기 아이콘

인공지능(AI) 솔루션 기업 엑스페릭스의 계열사인 베이글랩스가 서울특별시보라매병원과 함께 GLP-1 비만 치료제와 자사 AI 치료 솔루션 'DEX-1'을 병용하는 연구자 주도 임상 연구에 본격 착수했다고 28일 밝혔다.

이번 연구는 GLP-1 약물 치료와 AI 기반 디지털 치료 솔루션의 병용 효과를 임상적으로 검증하는 첫 시도라는 점에서 업계의 주목을 받고 있다. GLP-1 치료 과정에서 나타날 수 있는 근육량 감소나 요요 현상 등 한계를 보완하고, 치료 효과를 극대화하기 위해 기획됐다. 최근 발표된 연구에 따르면 GLP-1 치료와 운동을 병행했을 때 단독 치료 대비 체중 감량 효과는 약 3배, 허리둘레 감소 허리둘레 감소는 약 5배 높아진 것으로 보고됐다.

베이글랩스는 앞서 한미약품과 비만 디지털 융합의약품 공동개발 계약을 체결하고 관련 프로젝트를 진행 중이며, 이번 연구에 사용되는 'DEX-1'은 AI 기술을 기반으로 개인 맞춤형 생활습관중재(LSM)를 수행하는 AI 치료 솔루션이다. 약물치료와 병행해 운동 및 식이요법을 체계적으로 관리해 효과를 높이는 디지털 치료기기(DTx)로 개발되고 있다.

임상은 보라매병원 가정의학과 오범조 교수가 연구책임을 맡아 진행하며 GLP-1 수용체 작용제를 신규 처방받은 비만 환자 90명을 대상으로 20주간 시행된다. 참여자는 GLP-1 단독 투여군(대조군)과 DEX-1 앱을 함께 사용하는 병용 투여군(시험군)으로 나뉘어 체중 감소율, 체성분 변화, 약물 순응도, 삶의 질 개선 등 다양한 지표를 비교 평가받게 된다.

시험군에게는 연속혈당측정기(CGM)와 가정용 체성분 분석기가 제공되며 수집된 데이터를 바탕으로 AI가 최적의 운동 시간과 맞춤형 운동 프로그램을 실시간으로 안내한다. 이를 통해 GLP-1 치료 시 우려되는 근손실을 예방하고 건강한 체중 감량을 유도하는 것이 핵심 목표다.

이번 임상 연구책임자인 오범조 교수는 "GLP-1 치료의 효과를 높이고 환자들이 치료를 성공적으로 마칠 수 있도록 돕기 위해서는 체계적인 생활습관 관리가 필수적"이라며 "이번 임상 연구는 AI 기술을 활용한 치료 솔루션이 어떻게 환자들의 치료 여정을 돕고 새로운 표준을 제시할 수 있는지를 확인하는 중요한 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

베이글랩스 관계자는 "모회사인 엑스페릭스가 베이글랩스를 인수한 후 처음으로 진행되는 이번 공동 임상은 '디지털 융합의약품'이라는 새로운 시장을 개척해 나가는 첫걸음이 될 것으로 인수 시너지를 가시화하는 최적의 프로젝트다"라며 "GLP-1과 AI 치료 솔루션의 병용 모델을 통해 비만 치료의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 기대된다"라고 말했다.





장효원 기자



