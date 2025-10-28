[2025국감]송미령 "대두, 美관세협상 논의 대상 아냐"

국회 농해수위 종합감사서

송미령 농림축산식품부 장관은 "한미 관세협상에서 콩(대두)은 논의 대상이 아니다"고 28일 밝혔다.

송 장관은 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 종합감사에서 강명구 국민의힘 의원이 "최근 한미 간 통상 마찰이 이어지면서 그 불똥이 대두시장으로 번질 수 있다는 우려가 크다"고 지적하자 이같이 답했다.

송미령 농림축산식품부 장관

강 의원은 "쌀과 쇠고기는 협상 불가 품목으로 정부가 레드라인을 설정해 왔는데, 외교부와 농식품부의 발언이 엇갈리면 농업계가 불안할 수밖에 없다"며 "농식품부가 협상 과정에서 배제된 것 아니냐"고 질의했다.

이에 송 장관은 "쌀과 쇠고기도 추가 개방이 불가능한 품목이라는 정부의 입장은 명확하다"며 "외교부 발언은 공식 입장과 다르며, 쌀·쇠고기 등 농축산물의 시장 개방 논의는 없었다"고 강조했다.

송 장관은 "쌀 수입 쿼터를 조정하거나 늘리는 것은 불가능하며, 대미 협상 과정에서 그런 논의가 이뤄진 적도 없다"며 "콩 역시 협상 테이블에 오른 바 없고, (이에 대한) 정부의 입장은 일관된다"고 말했다.





