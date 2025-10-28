김동연, 美 보스턴서 한국인 차세대 리더들 만난…"소통하며 협력하자"

대규모 투자 유치와 국제 외연 확장을 위해 미국을 방문 중인 김동연 경기도지사가 첫 공식 일정으로 현지에서 활동하는 바이오, 인공위성, 휴먼 로봇 등 첨단 산업 분야 차세대 리더들을 만나 소통하며 협력을 제안했다.

김동연 지사는 27일(현지 시각) 미국 보스턴의 공유오피스 '케임브리지이노베이션센터'(CIC)에서 윤정효 노나테크놀로지 공동창립자, 이동엽 뉴잉글랜드 생명과학협회 보스턴 과학자 협회장, 이재교 하버드 의과대학 박사 등과 '차세대 혁신 리더 간담회'를 열었다.

김동연 지사는 간담회에서 "현재 AI혁신클러스터 거점을 조성 중인데 판교 AI허브, 시흥 AI바이오, 부천 AI로봇, 하남 AI서비스, 의정부 AI제조, 성남 AI피지컬 클러스터 등이 있다"며 "코리안 실리콘밸리라고 하는 판교는 3판교에 이어 4판교까지 계획하고 있는데 '판교+20'이라고 20곳 이상에 스타트업 허브도 만들고 있다"고 교류를 제안했다.

김 지사는 특히 노나테크놀로지 윤정효 대표가 '수처리 기술에 대한 협업을 하고 싶어도 누구랑 연결해야 하는 지 접근 하기가 힘들다'는 지적에 "직접 소통해야 성의도 있고 바로 (협업도)할 수 있다"고 즉답했다.

김동연 경기도지사가 27일(현지시간) 미국 보스턴 CIC에서 열린 차세대 혁신 리더 간담회에서 이야기를 하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

또 경기도와 서울, 인천 송도 같은 곳이 유기적인 협업이 이뤄졌으면 좋겠다는 우정훈 BW 바이오메드 대표 제안에 대해 김 지사는 "아주 좋은 생각"이라며 "경기도면 어떻고, 인천이면 어떻겠나. 가끔 정치적으로 시도지사가 당이 달라서 이런 문제가 대두할 수 있지만 개의치 않고 잘 협력하도록 하겠다"고 답했다.

이날 행사가 열린 CIC는 1999년 매사추세츠공과대(MIT) 졸업생 티모시 로우(Timothy Rowe)가 창업한 공유형 사무실이다.

약 1만1000m, 5개 층 규모로 보건복지부 출연기관인 한국보건산업진흥원도 미국지사를 뉴욕에서 보스턴으로 이주하면서 이곳에 자리

잡았고, 진흥원의 지원으로 국내 바이오 기업 30개 사도 입주했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>