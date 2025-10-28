본문 바로가기
Dim영역
부동산
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

HDC현대산업개발, 3분기 영업익 730억…전년 대비 54%↑

한진주기자

입력2025.10.28 10:21

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울원·청주 등 대형 사업장 매출 반영 효과

HDC현대산업개발 의 3분기 영업이익이 서울원·청주 가경 아이파크 등 대형 사업장 매출 인식 영향으로 전년 대비 상승했다.


서울원 아이파크 조감도. HDC현대산업개발

서울원 아이파크 조감도. HDC현대산업개발

AD
원본보기 아이콘

28일 HDC현대산업개발은 연결 기준 3분기 영업이익이 전년 대비 53.8% 증가한 730억원을 기록했다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 3.3% 감소한 1조530억원, 당기순이익은 21.9% 증가한 398억원이다.

올해 1분기부터 누적 영업이익은 2073억원으로 작년보다 45.1% 늘었다.


HDC현대산업개발은 "서울원, 청주 가경 등 대형사업장의 매출 인식과 수원 아이파크 시티 10~12단지 준공 매출 인식 등이 작용하며 영업이익 상승 등을 이끌었다"고 설명했다.


HDC현대산업개발은 분양을 앞둔 운정 아이파크 시티, 최근 분양한 천안 아이파크 시티 2단지 등 대형 사업장의 사업 추진에 따른 매출 인식으로 4분기와 내년에도 안정적인 실적 상승세를 유지할 것으로 보고 있다.

HDC현대산업개발은 "청주 가경 아이파크, 천안 아이파크 시티 등 검증된 사업장을 중심으로 전국 각지에 1만 가구 이상의 꾸준한 공급을 이어가며 안정적인 분양도 유지할 계획"이라고 밝혔다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기