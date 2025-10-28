본문 바로가기
삼성카드, 3분기 순이익 1617억…연체율 0.93%

문채석기자

입력2025.10.28 10:05

순이익 4% 줄었지만
건전성 지표는 양호

삼성카드 는 3분기 순이익이 1617억원으로 전년 동기 대비 4.2% 감소했다고 28일 공시했다.


삼성카드, 3분기 순이익 1617억…연체율 0.93%
영업이익은 2136억원으로 4.6% 줄었고 매출은 1조78억원으로 14.1% 늘었다.

카드 이용 금액과 상품 채권 잔고 증가로 매출이 증가했지만 금융비용과 대손비용이 늘며 당기순이익은 줄었다.


건전성 지표는 양호했다. 1개월 이상 연체율은 0.93%로 전 분기 대비 0.05%포인트 낮췄다.


총 취급고는 45조6304억원으로 전년 동기 대비 8.6% 증가했다.

카드사업 취급고는 8.5% 증가한 45조5143억원이다.


부문별 취급고는 신용판매(일시불·할부) 41조2357억원, 금융부문(장기·단기카드대출) 4조2786억원, 할부리스사업 1161억원이다.


삼성카드는 "4분기에도 대내외 불확실성이 지속되고 카드업계 환경이 녹록지 않을 것으로 예상된다"면서 "플랫폼, 데이터, 인공지능(AI) 등 미래 성장을 위한 노력을 계속하겠다"고 밝혔다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
