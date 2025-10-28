한국한의약진흥원, 2025 한의약 연구 성과교류회 개최

국내외 전문가 참여…한의약 연구성과 확산·활용 전략 모색



한국한의약진흥원(원장 직무대행 송수진) 한의약혁신기술개발사업단은 지난 25일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 열린 '2025 국제 침구·한의학 학술 심포지엄(ISAMS, International Scientific Acupuncture and Medicine Symposium)'에서 한의약 연구 성과교류회를 성황리에 개최했다고 28일 밝혔다.

한의약혁신기술개발사업단은 매년 다양한 주제로 한의약 연구 성과교류회를 열어 국내외 지식·정보 교류와 협력의 장을 마련해 오고 있다.

지난해에는 국제침술협의회 학회총회(ICMART, International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques)와 연계한 성과교류회를 개최한 바 있으며 올해는 전통의학 분야의 권위 있는 국제 학술행사인 ISAMS와 연계해 진행함으로써 국내 한의약 연구의 위상과 영향력을 한층 높였다.

이번 성과교류회는 '한의약 연구성과의 확산과 활용 전략'을 주제로 한국한의학연구원과 공동 주최했다.

부산대학교 한의학전문대학원 신병철 교수가 좌장을 맡았으며 국내외 한의학 전문가들이 참여해 한의약의 발전과 표준화를 위한 다양한 방안을 심도 있게 논의했다.

홍콩 보건부 빈센트 치호 정(Vincent Chi-ho Chung) 중의약 개발위원은 '홍콩의 중의약 서비스 발전 현황'을 주제로 발표하고, 경희대학교 한의과대학 이민정 교수는 '한의학 교육에서 한의표준임상진료지침(CPG)의 활용'에 대한 교육적 접근 방안을 제시했다.

이어 한국한의학연구원 손미주 책임연구원은 '한약제제 이상사례의 공통 보고서식 개발 및 적용 방안'을 소개하고, 박만영 선임연구원은 '한의 전자의무기록(EHR)의 OMOP CDM 표준화'를 주제로 한의 임상데이터의 공동 활용 전략을 공유했다.

한의약혁신기술개발사업단 이준혁 단장은 "이번 성과교류회는 한의약 의료기술 개발과 과학적 근거 마련을 위해 노력해 온 성과를 국내외 연구자들과 공유하는 뜻깊은 자리였다"라며 "실질적 협력방안 모색을 통해 한의약 연구성과가 임상 현장에서 널리 확산될 수 있는 기반을 다지는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.





