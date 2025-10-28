트럼프 "美 공장 건설에 전문 인력 필요…외국인 전문가 비자 제도 개선"

日 향하는 전용기서 "전 세계 대상"

도널드 트럼프 미국 대통령이 조지아주에서 발생한 미 이민당국의 한국인 근로자 대규모 체포·구금 사태가 재발하지 않도록 자국 내 공장을 건설하는 외국 기업 전문가들의 원활한 입국을 지원하는 제도 개선을 추진 중이라고 27일(현지시간) 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 이날 말레이시아에서 일본으로 향하는 대통령 전용기 에어포스 원 안에서 기자들에게 "이번 조치는 한국만이 아니라 전 세계를 대상으로 한다"며 이같이 말했다.

그는 "외국 기업이 복잡하고 정교한 장비를 생산하기 위해 일정 기간 자국 인력을 미국으로 데려 와야 한다"며 "이들은 우리 인력을 교육할 것"이라고 말했다. 이어 "이런 공장은 고도의 기계, 장비를 만드는데, 초기 단계에는 인력들을 일부 데리고 들어와야 한다"고 재차 설명했다.

조지아주 사태와 관련해서는 "배터리 문제였다"며 "배터리는 매우 복잡하고 만들기가 매우 위험하다. 아무나 데리고 와서 20억달러짜리 배터리 공장을 열었다고 할 수 없다"고 말했다.

외국인 근로자들이 입국할 경우 체류 신분과 관련해서는 "우리는 완전히 새로운 계획을 짜고 있다"며 이 같은 제도는 "천천히 단계적으로 폐지하게 된다"고 밝혔다.

다만 해당 제도 개선과 관련한 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

앞서 미 이민당국은 지난달 4일 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 254,500 전일대비 2,000 등락률 +0.79% 거래량 763,121 전일가 252,500 2025.10.27 15:30 기준 관련기사 달리는 말에 올라타도 될까...투자금 부족으로 고민 중이었다면현대차그룹, 도레이그룹과 '달 탐사 로버·로봇' 소재부품 개발"車놀이터서 체험"…현대차, '모빌리티 플레이그라운드' 성료 전 종목 시세 보기 close -LG에너지솔루션 배터리 공장을 급습해 한국인 300여명을 포함한 475명을 불법 체류자로 분류해 체포·구금했다. 이후 한국인 근로자 300여명은 7일 만에 풀려나 귀국했다. 이 사태를 두고 미국 정부가 외국 기업에 대규모 투자를 요구하면서도 정작 공장 건설에 필요한 인력에 대한 비자는 충분히 발급하지 않고 있는 것이 원인이란 지적이 제기됐다.





뉴욕=권해영 특파원



