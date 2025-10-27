[2025감사]KBO, 김기춘 前비서실장 한국시리즈 초청해 논란

한국야구위원회(KBO)가 김기춘 전 대통령 비서실장을 프로야구 한국시리즈 1차전에 초청한 사실과 관련, 27일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 비판이 제기됐다.

더불어민주당 박수현 의원은 이날 국회 문체위 국정감사에서 "김기춘 전 비서실장은 문화계 블랙리스트 작성과 정부 지원 배제를 지시해 징역 2년을 선고받았다"는 사실을 지적하며 "KBO가 한국시리즈 1차전 VIP로 김기춘 전 비서실장을 공식 초청한 것은 사회적 인식이 떨어졌다고 볼 수 있다"고 지적했다.

KBO는 매년 한국시리즈에 전직 총재를 VIP 자격으로 초청한다. 김기춘 전 비서실장은 1995∼1996년 KBO 8대 총재를 지냈고 KBO의 초청으로 26일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 한국시리즈 1차전을 관람했다.

박수현 의원은 문화체육관광부를 통해 KBO의 공식 사과와 사회적 유책자에 관한 의전 및 초청 금지 지침 제정을 요구했다.

허구연 KBO 총재의 업무 추진비 사용과 관련해서도 KBO를 향한 비판이 제기됐다.

조국혁신당 김재원 의원은 "허구연 총재가 지난해 10월부터 올해 6월까지 서울 서초구 특정 제과점에서 총 548만원을 결제했고, 지난해 9월부터 올해 8월까지 2310만원어치 커피 선불카드를 법인카드로 구매했다"며 "명백한 공금 사적 사용"이라고 지적했다. 김재원 의원은 "허 총재가 2022년부터 19차례나 해외 출장을 다녀왔는데, 이는 프로농구(5회), 프로배구(1회)에 비해 압도적으로 많은 횟수"라고도 꼬집었다.

박근찬 KBO 사무총장은 "커피 카드는 직원 격려 목적과 명절 선물 명목으로 지급했고 쿠키 세트는 야구 원로들과 해외 손님 선물용으로 제공한 것"이라고 해명했다.





