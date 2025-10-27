"85년간 행복했소"… '세계 최장 결혼' 106세 남편 먼저 떠나

기네스북 오른 브라질 부부 중 남편 별세

결혼 85주년 앞둬…아내는 102세

"오랜 세월 함께한 비결은 사랑"

현존하는 부부 중 전 세계에서 가장 오랜 기간 결혼 생활을 이어왔던 부부가 결국 사별했다.

기네스 월드 레코드(GWR)는 22일(현지시간) '생존 중인 이성 부부 중 결혼 기간이 가장 긴 부부' 기네스 기록을 가진 브라질 부부의 남편 마누엘 안젤림 디노가 20일 향년 106세로 별세했다고 발표했다.

전 세계에서 가장 오랜 기간 결혼 생활을 이어온 부부 중 남편이 106세의 나이로 세상을 떠났다.

고인의 아내인 마리아 데 소우자 디노는 102세로, 두 사람은 결혼 85주년을 앞두고 있었다. 기네스는 올해 2월 두 사람의 결혼 기간이 84년 77일을 넘어서며 현존하는 부부 가운데 가장 오랫동안 결혼 생활을 한 부부로 새 공식 기록을 세웠다고 발표한 바 있다.

마누엘과 마리아는 1940년 브라질 북동부 세아라주의 한 예배당에서 결혼했다. 두 사람의 첫 만남은 1936년. 당시 마누엘은 17세, 마리아는 13세였다. 브라질 전통 사탕인 라파두라스를 구하러 작은 마을 알메이다 지역에 갔다가 마리아를 처음 만난 마누엘은 "첫눈에 반했다"고 당시를 회상했다.

실제 두 사람이 연인이 된 건 그로부터 4년 뒤였다. 우연히 다시 마리아를 만난 마누엘은 기회를 놓치고 싶지 않아 용기를 내 데이트 신청을 했고, 마리아는 승낙했다. 처음에는 마리아의 가족이 두 사람의 관계를 반대했다. 하지만 마누엘은 성실함을 보여주며 마리아 가족의 신뢰를 얻기 위해 노력했고, 마침내 두 사람은 1940년 11월 결혼에 골인했다.

부부는 담배 농사를 지으면서 13명의 자녀를 키웠다. 이후 손주 55명, 증손주 54명, 증증손주 12명을 뒀다. 100세를 넘긴 뒤 두 사람은 집에서 함께 조용한 날을 보내왔다. 고령으로 대부분의 시간을 쉬는 데 보내면서, 매일 저녁에는 함께 라디오를 듣곤 했다. 마리아는 오랫동안 행복한 결혼 생활의 비결이 무엇이냐는 질문에 "아주 간단하다. 그건 바로 사랑"이라고 했다.





