경기일반

국가대표 안성현·김민수, ACC 공동 7위

노우래기자

입력2025.10.27 13:23

최종 합계 9언더파 273타 톱 10
라오팍디 우승, 강승구 공동 53위
R&A 앰버서더 배우 송중기 현장 방문

국가대표 안성현(신성고)과 김민수(호원고부설방송통신고)가 제16회 아시아-퍼시픽 아마추어 골프 챔피언십(AAC)에서 공동 7위에 올랐다.


안성현은 26일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 에미리트 골프클럽에서 열린 최종 4라운드에서 이븐파 72타를 쳐 최종 합계 9언더파 279타를 적어냈다. 지난해 7월 스코틀랜드에서 열린 R&A 주니어 오픈에서 정상에 오른 안성현은 한국 선수로는 2013년 이창우 이후 12년 만의 AAC 우승에 도전했으나 뜻을 이루지 못했다.

국가대표 안성현이 아시아-퍼시픽 아마추어 골프 챔피언십에서 그린을 읽고 있다. ACC 조직위 제공

국가대표 안성현이 아시아-퍼시픽 아마추어 골프 챔피언십에서 그린을 읽고 있다. ACC 조직위 제공

지난달 초 허정구배 한국 아마추어선수권대회 우승자인 김민수는 이날 4타를 줄여 공동 7위에 이름을 올렸다. 강승구(남성고)는 공동 53위(12오버파 300타)에 자리했다.

우승은 태국의 피파 라오팍디에게 돌아갔다. 최종일 4언더파 68타를 쳐 최종 합계 15언더파 273타를 기록했다. 나가사키 다이세이(일본)와 동타를 이룬 라오팍디는 3차 연장전 끝에 승리해 마스터스와 디 오픈 출전권을 거머쥐었다.


이 대회는 오거스타 내셔널 골프클럽과 R&A, 아시아-퍼시픽 골프협회가 공동 주관한다. 아시아 태평양 지역 남자 아마추어 선수들이 출전한다. 우승자에게 다음 해 메이저 대회 마스터스와 디 오픈 출전 자격을 준다. AAC 다음 대회는 내년 10월 뉴질랜드 토마라타의 테아라이 링크스코스에서 개최된다.


한편 이번 대회 현장엔 R&A 앰버서더인 배우 송중기가 방문해 선수들을 만나 격려했다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
