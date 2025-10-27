본문 바로가기
NCT DREAM, 11월17일 미니 6집 '비트 잇 업' 발매

이이슬기자

입력2025.10.27 09:30

NCT DREAM '비트 잇 업' 이미지. SM엔터테인먼트 제공

NCT DREAM '비트 잇 업' 이미지. SM엔터테인먼트 제공

그룹 엔시티 드림(NCT DREAM)이 다음 달 17일 여섯 번째 미니앨범 '비트 잇 업'(Beat It Up)을 발표한다고 SM엔터테인먼트가 27일 밝혔다.


미니 6집은 동명 타이틀곡을 포함해 총 6곡으로 구성된다. 지난 7월 발매된 정규 5집 '고 백 투 더 퓨처'(Go Back To The Future'는 '시간의 방향'을 테마로 엔시티 드림의 빛나는 순간을 되짚었다면, '비트 잇 업'은 '시간의 속도'를 키워드로 어린 시절부터 자신들만의 속도로 꿈을 향해 달려온 일곱 멤버의 서사를 이야기한다.

엔시티 드림은 2016년 8월 데뷔 이후 다양한 글로벌 히트곡과 대규모 스타디움 투어, 다수 밀리언셀러를 기록했다. 이번 앨범을 통해 자신들만의 속도와 방식으로 꿋꿋이 나아가겠다는 의지를 드러내며, 한층 강렬하고 자신감 있는 모습으로 다음 챕터를 펼쳐 나갈 계획이다.


앨범은 이날부터 온·오프라인 예약 판매를 시작한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
