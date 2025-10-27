"가뭄 피해 극복 총력" 강릉, 11·12월 '특별 추천 여행지' 추가 선정

강원도·강원관광재단, 강원 방문의 해 맞아

강원특별자치도(도지사 김진태)와 강원관광재단(대표이사 최성현)은 '2025-2026 강원 방문의 해'를 맞아 11월부터 12월까지 '특별 추천 여행지'로 강릉시를 추가 선정하고, 대대적인 홍보마케팅을 추진한다고 27일 밝혔다. 이는 지난 8~9월 강릉 지역이 겪었던 가뭄 피해로 인한 관광 침체에 대응하고 지역 관광 경제 활성화를 도모하기 위함이다.

특별 추천 여행지로 선정된 강릉의 '허균·허난설헌 기념공원'은 우리나라 최초의 한글 소설인 홍길동전을 지은 허균과 천재적인 여류시인 난설헌 허초희의 문화적 업적을 기리는 문학기념공원이다. 시민과 관광객들에게 힐링을 선사하는 강릉의 숨은 명소로 손꼽히는 곳이다.

이와 더불어, 첨단 디지털 기술을 활용하여 가상과 현실을 넘나드는 체험을 제공하는 '강릉메타버스체험관'과 강릉의 자연과 감성을 담은 몰입형 미디어아트 전시관인 '아르떼뮤지엄 강릉'도 주요 방문지로 추천한다. 또한 '초당순두부마을'에서 짬뽕순두부와 후식인 순두부젤라또를 맛볼 수 있으며, '안목카페거리'에서 커피 명장의 향긋한 커피 한 잔과 함께 동해바다의 여유를 만끽해 보기를 추천한다.

강원관광재단은 11~12월 강릉을 집중적으로 홍보하기 위해 다채로운 마케팅 활동을 전개하고 있다. 특히, 지난 10월 1일부터 여기어때와 함께 진행 중인 '강릉 여행 숙박대전'을 통해 숙박 예약 금액에 따라 최대 3만원 할인쿠폰을 선착순으로 제공하고 있다.

또한 '강원 방문의 해' 공식 누리집과 강원관광재단 인스타그램에서는 다양한 온라인 이벤트가 진행 중이다. 10월 23일부터 11월 2일까지 강릉커피축제와 누들축제 재개최를 위한 소문내기 이벤트를, 11월 중에는 강릉 관광 활성화를 위한 이벤트를 운영하여 강릉의 매력을 폭넓게 알릴 계획이다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 특별 추천 여행지 선정을 통해 진행되는 숙박 할인 및 다채로운 이벤트를 통해 많은 분들이 아름다운 강릉을 찾아 지역 경제에 활력을 불어넣어 주시기를 희망한다"며 "재단 역시 강릉이 빠르게 활기를 되찾을 수 있도록 총력을 다할 것"이라고 말했다.





