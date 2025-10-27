"中 아웃도어 스포츠 인구 4억…빙설산업 연 200조원 육박"

중국 빙설 산업 스포츠 규모 9700억위안

25~34세 청년층·1선 도시가 소비 주도

"농촌 활성화, 지역 경제 전환 촉진 중"

중국의 아웃도어 스포츠 참여자가 4억명을 돌파하면서 빙설 산업 규모가 연 1조위안(약 202조 3100억원)에 육박한다는 분석이 나왔다. 26일 연합뉴스는 중국 인민일보를 인용해 "중국 국가체육총국 체육경제사(체육경제국)는 지난 24일 남부 윈난성 다리에서 개막한 '2025 중국 아웃도어 스포츠 산업대회'에 발표한 보고서에서 이 같은 추산 결과를 내놓았다"고 보도했다.

중국 상하이의 한 실내 스키 테마 리조트에서 사람들이 즐기고 있는 모습으로 기사 이해를 돕기 위한 사진. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 보고서에 따르면 지난해 중국 빙설 스포츠 산업 총규모는 9700억위안(약 196조원)으로 추산되며, 수상 스포츠 산업 규모는 4386억위안(약 89조원)에 달했다. 중년과 청년층이 아웃도어 스포츠 주요 소비자 계층으로 떠올랐으며, 교육 수준이 비교적 높은 25∼34세 집단 비중이 가장 컸다. 고강도 아웃도어 스포츠는 남성, 중·저강도 종목은 여성에게 인기를 끌었다.

또 중국의 1선 도시(베이징·상하이·광저우·선전 등 중국 최대 도시)와 신 1선 도시(청두·항저우·충칭 등 1선 도시에 버금가는 15개 대도시)가 아웃도어 스포츠 소비의 주력으로 나타났다. 스포츠 중에서도 마라톤과 사이클링(자전거), 철인 3종 경기, 스키, 래프팅 등 종목의 관심도가 높은 편이었다. 여기에 가상현실(VR) 등산·사이클링·잠수 등 몰입형 체험과 야간 하이킹·형광 사이클링·별빛 캠핑 등이 새로운 소비 형태로 부상하고 있는 것으로 전해졌다.

2024∼2025년 스키 시즌에 전국 스키장을 찾은 누적 방문객은 2억 5600만명이었으며 지난해 중국 수상 스포츠 참여자는 1억 2000만명을 넘었다. 올해 6월 기준 아웃도어 스포츠 관련 기업은 33만 5000곳이었으며, 상반기 새로 설립된 기업은 2만 4000여곳에 달했다.

최근 몇 년간 중국의 빙설 경제는 빠른 발전을 이루고 있다. 특히 베이징 동계올림픽, 하얼빈 동계아시안게임 등이 빙설 스포츠 인기를 견인하면서 중국 각지에 경기장과 스포츠 시설이 설립되고 있다. 중국 공업정보화부에 따르면 빙설 장비 관련 기업 수는 지난 2015년 약 300개에서 2023년 약 900개로, 3배 가까이 증가했다. 같은 기간 매출도 2015년 50억위안(약 9630억 5000만원) 미만에서 2023년 220억위안(약 4조 2367억 6000만원)으로 크게 성장했다.

중국중앙방송총국(CMG)은 "빙설 경제는 농촌 활성화와 지역 경제의 전환을 촉진할 뿐만 아니라, 지속 가능한 경제 발전과 고품질 성장을 이루는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있다"고 평가했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>