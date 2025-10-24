이재명 대통령, '마왕' 신해철 무대의상 입은 이유

李 대선 포스터 촬영한 강영호 사진작가

SNS에 공개 "2022년 부탁해 찍었던 것"

이재명 대통령이 과거 신해철의 무대의상을 입고 찍은 사진. 강영호 사진작가 SNS AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 '마왕' 고(故) 신해철의 무대의상을 입고 촬영한 사진이 공개돼 누리꾼들의 관심을 끌고 있다.

강영호 사진작가는 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '신해철과 이재명'이라는 제목으로, 이 대통령의 사진 한 장을 공유했다. 공개된 사진에는 이 대통령이 신해철의 유품인 무대 의상을 입은 채 카메라 앞에 서 있는 모습이 담겼다.

신해철 11주기인 27일을 앞두고 이번 사진을 공개한 강 작가는 "2022년 당시 이재명 후보가 대선 포스터 사진 작업을 마친 뒤, 내 개인적인 부탁을 받아들여 내가 보관하고 있던 신해철의 무대의상 한 벌을 입고 촬영한 것"이라고 설명했다. 이어 "신해철의 미망인 유원희님의 부탁으로 고인의 무대의상을 보관하며 '마왕들'이라는 주제로 신해철과 함께 꿈을 꾸었던 사람들을 찾아 그 의상을 입혀 사진집을 만드는 작업을 진행 중이었다"고 말했다.

그는 "정치인에게는 전혀 쓸데없어 보일 수 있는 사진을 요청했을 때도 모델 이상으로 기꺼이 협업해주는 이재명은 이미 있는 길뿐 아니라 새로운 길을 만들어가는 사람처럼 보였다"며 "그런 이재명을 알게 되고 함께 예술 사진을 찍을 수 있었던 건 그때도 지금도 고마운 일"이라고 회상했다.

또한 강 작가는 사진집 '지금은 이재명'을 작업하던 당시를 언급하며 "만약 정치에도 장르가 있다면 그의 스타일을 '아트 정치'라 부르고 싶었다"고 했다.

이 대통령은 성남시장 시절 신해철을 추모하며 고인의 음악 작업실이 있던 성남시에 거리를 추진하겠다고 밝혔고, 2018년 분당구 수내동에 '신해철 거리'를 조성했다.

강 작가는 "신해철과 이재명은 서로 만난 적은 없지만, 같은 방향을 바라보고 있었다고 생각한다"며 "신해철의 노래 '민물장어의 꿈'처럼 두 사람은 같은 꿈을 꾸었던 이들이 아닐까 싶다"고 말했다. 그러면서 "얼마 전 대통령 국민 임명식 때에도 신해철의 '그대에게'가 울려 퍼졌다"고 했다.

이를 본 박주민 더불어민주당 의원은 "제가 가장 좋아하는 노래가 '민물 장어의 꿈'이다. 제 활동을 정리했던 영상의 배경음악으로 쓰기도 했다"며 "나의 청춘을 위로했고 이끌었던 마왕 신해철, 그립다. 대통령님, 잘 어울린다"고 했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



