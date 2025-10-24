[포토] 환영사하는 구자균 한국산업기술진흥협회장

구자균 한국산업기술진흥협회 회장이 24일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더호텔에서 열린 '제4회 기술개발인의 날 기념식'에 참석해 환영사 하고 있다.







