경제
금융

[2025국감]강태영 농협은행장 "금융사고, 고객·농민께 송구"

오규민기자

입력2025.10.24 12:09

숏뉴스
강태영 농협은행장이 행 내에서 발생한 금융사고에 대해 "고객이나 농업인 자산에 손실을 입혀 송구스럽다"고 밝혔다.


강 행장은 24일 오전 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 김선교 국민의힘 의원이 최근 5년간 농협은행에서 발생한 금융사고 현황에 대해 지적하자 이같이 말했다.

김 의원은 "지난해에만 금융사고 건수가 19건, 금액은 453억원에 이르며 올해 8월까지도 사고 총 8건에 금액은 275억원이다"며 지적했다. 이에 강 행장은 "대출시스템에 대한 근본적인 개선 노력 중이며 15개 과제를 선정해 완료해나가고 있다"며 "상시 준법시스템 가동 등 금융사고를 원천적으로 차단할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


한편 강 행장은 농협은행을 통해 캄보디아로 향하는 해외송금이 급증하면서 전화금융사기(보이스피싱) 및 조직범죄 자금 유출 통로로 악용될 가능성에 대해 "범죄 가능성은 없다"고 답했다. 그러면서 "초국가적 범죄에 불법 자금이 흘러가지 않도록 모니터링을 철저히 하겠다"고 덧붙였다. 이에 어기구 더불어민주당 의원이 "한국인 송금액이 전체 송금액의 88%를 차지하는데 캄보디아 노동자들의 생활자금 송금이라고만 보면 안 되며 범죄자금인지 모니터링을 해야 한다"고 말했다. 강 행장은 "(모니터링을) 철저히 하겠다"고 말했다.


또 어 의원은 "농협은행이 캄보디아 현지 단체를 후원하는데, '불법'단체에 5000만원이나 기부했다"고 지적하자 강 행장은 "사회공헌활동할 때 기관에 대한 대상 선정 시 만전을 기하겠다"고 답변했다.

강태영 농협은행장이 20일 서울 중구 은행회관에서 열린 '민생 경제 회복을 위한 민주당-은행권 현장 간담회'에 참석하고 있다. 윤동주 기자

강태영 농협은행장이 20일 서울 중구 은행회관에서 열린 '민생 경제 회복을 위한 민주당-은행권 현장 간담회'에 참석하고 있다. 윤동주 기자

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람한테 집 샀더니 '공동조합원'[부동산AtoZ]

