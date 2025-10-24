종근당, 피부 질환 개선 돕는 '더마그램 피디알엔크림·연질캡슐' 출시

상처·궤양이 생기기 쉬운 부위에 영양 공급

종근당 종근당 185750 | 코스피 증권정보 현재가 80,700 전일대비 400 등락률 +0.50% 거래량 11,835 전일가 80,300 2025.10.24 10:38 기준 관련기사 5대 제약사 3분기 매출 선방 전망…수익성은 '명암 교차'할 듯종근당, 바이엘코리아 만성 심부전 치료제 '베르쿠보' 국내 독점 판매종근당, 국내 제약업계 최초 AI 기반 지능형 관제시스템 구축 전 종목 시세 보기 close 은 24일 피부 질환 치료 일반의약품 '더마그램'의 신제품 '더마그램 피디알엔 크림'과 '더마그램 연질캡슐'을 출시했다.

'더마그램 피디알엔 크림'은 피부 조직 재생 성분인 PDRN을 주성분으로 한 크림 제형의 일반의약품이다. 피부 및 결합조직의 영양부족으로 인한 상처와 궤양이 생기기 쉬운 부위에 영양을 공급해준다. 특허받은 Prism-Technology 공법을 적용한 저분자 PDRN을 사용해 입자를 균일화하고 피부 투과율을 높였으며, 덱스판테놀을 더해 손상된 피부 장벽을 빠르게 회복하도록 설계됐다. 10g과 30g 두 가지 용량으로 출시됐으며, 스테로이드·인공향료·항생제·색소를 첨가하지 않아 안심하고 사용할 수 있다. 30g 제품에는 공기 유입을 차단하는 에어리스 펌프 용기를 적용해 위생성과 사용 편의성을 강화했다.

'더마그램 연질캡슐'은 단백질 구성 아미노산인 L-시스틴을 주성분으로 한 경구용 의약품으로 여드름 및 각질 질환의 보조 치료에 효과적이다. 임상시험에서 복용 2주 후 면포(화이트헤드, 블랙헤드)·구진(붉은 여드름) 감소 및 색소 침착 완화 효과가 확인됐다. 외용제와 병용 시 자국 개선 속도를 높일 수 있으며, 연질캡슐 제형으로 흡수가 빠른 것이 특징이다. 만 7세 이상 소아와 임산부도 복용이 가능하다.

'더마그램'은 종근당의 피부과학 기술력을 바탕으로 한 일반의약품 브랜드다. 지난 4월 선보인 스프레이형 '더마그램 액'과 튜브 겔 제형 '더마그램 겔'에 이어, 이번 신제품 2종 출시로 외용제와 경구제를 모두 갖춘 라인업을 완성했다.

종근당 관계자는 "더마그램은 다양한 성분과 제형으로 환자들의 선택 폭을 넓힌 피부 치료 솔루션"이라며 "약국 채널을 기반으로 소비자들의 다양한 피부 고민에 대응할 수 있는 라인업을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



