사진 한 장에 주가 27%대 급등…1억 팔로워 효과 톡톡[특징주]

조슬기나기자

입력2025.10.24 09:46

수정2025.10.24 10:16

'티니핑' 제작사인 SAMG엔터 의 주가가 블랙핑크 리사의 하츄핑 인증샷 효과에 힘입어 24일 국내 증시에서 27%대 상승세를 나타내고 있다.

이날 오전 9시28분 현재 SAMG엔터는 전장 대비 27.22% 오른 주당 6만5900원에 거래되고 있다.


이는 인기K팝그룹 블랙핑크의 멤버 리사가 티니핑 시리즈에 나오는 캐릭터 하츄핑의 그립톡 굿즈를 사용 중인 사진이 전날 사회관계망서비스(SNS)에 공개된 데 따른 홍보 효과로 풀이된다.

연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

인스타그램 팔로워만 1억명 규모인 리사의 SNS에 노출되면서 SAMG엔터의 주요 매출원인 티니핑 시리즈가 기존 유아층을 넘어 글로벌 Z세대까지 고객층을 확대할 수 있을 것이라는 기대감이 매수세로 반영됐다는 평가다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
