사진 한 장에 주가 27%대 급등…1억 팔로워 효과 톡톡[특징주]

이날 오전 9시28분 현재 SAMG엔터는 전장 대비 27.22% 오른 주당 6만5900원에 거래되고 있다.

이는 인기K팝그룹 블랙핑크의 멤버 리사가 티니핑 시리즈에 나오는 캐릭터 하츄핑의 그립톡 굿즈를 사용 중인 사진이 전날 사회관계망서비스(SNS)에 공개된 데 따른 홍보 효과로 풀이된다.

인스타그램 팔로워만 1억명 규모인 리사의 SNS에 노출되면서 SAMG엔터의 주요 매출원인 티니핑 시리즈가 기존 유아층을 넘어 글로벌 Z세대까지 고객층을 확대할 수 있을 것이라는 기대감이 매수세로 반영됐다는 평가다.





