현대건설, 1.3조원 규모 국내 최대 '용인 죽전 데이터센터' 완공

서버 전력 64㎿·수전 설비 100㎿ 확보

좁은 도심 부지서 지하·지상 동시 시공

에너지 효율 높인 친환경 데이터센터

현대건설이 국내 최대 규모의 하이퍼스케일 데이터센터를 완공하며 인공지능(AI) 산업 대응과 디지털 인프라 확충의 핵심 거점을 세웠다.

현대건설은 최근 경기 용인시에 '용인 죽전 퍼시픽써니 데이터센터'를 준공했다고 24일 밝혔다. 발주처는 퍼시픽자산운용이며, 캐나다연금투자위원회(CPPIB)와 신한금융투자가 공동 투자한 총 1조3000억원 규모의 사업이다. 연면적 9만9125㎡(약 3만평) 부지에 데이터센터 2개 동과 부속시설이 들어섰다.

경기 용인 죽전 퍼시픽써니 데이터센터 전경. 현대건설 AD 원본보기 아이콘

이 데이터센터는 IT 부하(IT Load·IT 장비에 쓰이는 전력) 64㎿와 수전 용량 100㎿의 전력 인프라를 갖춘 국내 초대형급 시설이다. 이는 16만~20만 가구가 하루 동안 사용할 수 있는 전력량에 해당한다. 클라우드·인터넷 등 고성능 컴퓨팅(High Performance Computing·HPC) 수요가 급증하는 산업 환경에 대응하기 위해 10㎾ 이상 고밀도 운용이 가능한 구조로 설계됐다. 특정 통신사에 종속되지 않는 '망중립(Neutral)' 구조를 채택해 다양한 글로벌 사업자의 트래픽 요구를 수용할 수 있는 개방형 인프라로 구축됐다. 판교권과 인접한 입지 덕분에 수도권 남부 디지털 허브 축 핵심 거점으로 자리 잡을 전망이다.

2022년 2월 착공 이후 약 43개월 만에 준공된 이번 사업은 도심 협소 부지 조건에도 불구하고 현대건설 특유의 공정관리 역량이 발휘됐다. 지하 굴착과 지상 골조를 동시에 진행하는 STD(Strut-Top-Down) 공법을 적용하고, BIM 기반 간섭 최소화 설계와 패스트트랙(Fast-Track) 방식으로 복잡한 설비·전력·배관 공정을 정밀하게 통합 관리했다. 이를 통해 품질과 안전을 확보하면서도 공사 기간을 단축했다.

에너지 효율과 운영 안정성도 업계 최고 수준이다. 고효율 냉방 시스템과 프리쿨링(Pre-Cooling), 실시간 에너지 모니터링 시스템을 통해 에너지효율지표(PUE) 1.3을 달성했다. 이는 글로벌 클라우드 기업 기준에 부합하는 수준으로, 전력 손실을 최소화하며 탄소 배출을 줄이는 친환경 솔루션으로 평가된다.

국제 인증 기준인 '티어Ⅲ(Tier 3) 이상' 수준의 안정성도 확보했다. 비상발전기, 무정전전원장치(UPS), 냉동기 등을 이중·삼중화해 어떤 상황에서도 전력 공급이 중단되지 않는 무정전 체계를 완비했다.

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 57,150 전일대비 50 등락률 +0.09% 거래량 165,274 전일가 57,100 2025.10.24 09:24 기준 관련기사 [클릭 e종목]"원전주로 돌아온 현대건설, 미국 SMR 현실로"현대건설, 사우디 플랜트 협력사 협력 강화 MOU[클릭 e종목]"현대건설, 플랜트 등 본업 부진에 실적 하향 불가피" 전 종목 시세 보기 close 관계자는 "이번 용인 죽전 데이터센터 준공은 디지털 산업의 고도화 속에서 안정적이고 효율적인 인프라 구축 역량을 입증한 사례"라며 "수도권 주요 거점을 중심으로 디지털 인프라 네트워크를 확대하고, AI·클라우드 산업 수요에 대응하는 친환경 데이터센터 모델을 지속 개발해 나가겠다"고 말했다.

현대건설은 2004년 금융결제원 분당센터를 시작으로 KT목동 IDC, 네이버 데이터센터 '각 세종', K스퀘어데이터센터 가산 등 국내 건설사 중 가장 많은 데이터센터를 시공했다. 국내 건설사 중 유일하게 글로벌 빅테크 기업의 데이터센터를 건설하며 글로벌 스탠더드 수준의 기술력과 전문성을 입증해왔다. 현대건설은 향후 지역별 에너지원 특성에 맞춘 친환경·소형모듈원전(SMR) 연계형 데이터센터 모델 개발을 통해 AI시대 핵심 인프라 구축과 에너지 혁신을 동시에 실현해 나갈 계획이다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>