김용범 정책실장 "관세협상 쟁점 아직 대립, APEC 타결은 갈 길 멀다"

김용범 대통령실 정책실장(왼쪽)과 김정관 산업통상부 장관이 한미 관세협상 추가 논의를 마치고 24일 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김용범 정책실장이 24일 "(한미 관세협상의) 쟁점에 대해서 일부 진전은 있었다"면서도 "핵심 쟁점에 대해서 아직도 양국 입장이 팽팽하게 대립하고 있는 그런 상황이 지속되고 있다"고 말했다.

김 실장은 이날 인천공항 입국장에서 기자들을 만나 이같이 밝혔다. 김 실장은 김정관 산업통상부 장관과 관세협상 후속 논의를 위해 지난 22일 워싱턴DC를 방문한 뒤 귀국했다.

김 실장은 '아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 협상이 타결될 것으로 보느냐'는 질문에 "추가로 대면 협상할 시간은 없고 APEC은 코앞"이라면서 "날은 저물고 있는데 APEC 계기 타결을 기대한다면 갈 길이 먼 상황"이라고 설명했다.

또 김 실장은 협상의 상황에 대해 "마지막에 가장 중요한 한 두 가지에 끝까지 대립하는 형국"이라며 "이 역시 협상의 전형적인 모습"이라고 부연했다.

다만 김 실장은 "협상이라는 것이 막판에 또 급진전되기도 하기 때문에 끝까지 노력하겠다"고 강조했다.

김 장관은 "아직도 조금 진행 중인 부분들이 있다"며 "몇 가지 쟁점들이 남아 있고 그게 굉장히 중요한 순간에 와 있는 상황"이라고 설명했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



