한국 1승 1무…'출발이 좋다'

노우래기자

입력2025.10.23 16:46

숏뉴스
인터내셔널 크라운 첫날 김효주-최혜진 승리
고진영-유해란, 삭스트룀-린드블라드 무승부
2차전 리디아 고가 이끄는 월드 팀과 대결

한국 여자 골프가 국가 대항전인 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운(총상금 200만달러) 첫날 1승 1무를 기록했다.


23일 경기도 고양시 뉴코리아 컨트리클럽(파72·6542야드)에서 열린 대회 첫날 조별리그 B조 1차전 포볼에서 김효주-최혜진이 스웨덴의 마야 스타르크-린 그랜트에 3홀 차 승리를 거뒀다. 고진영-유해란은 스웨덴의 마들렌 삭스트룀-잉그리드 린드블라드와 무승부를 기록했다. 한국은 1.5점을 쌓아 조별리그 통과를 위한 발판을 놓았다.

김효주(왼쪽)와 최혜진이 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 첫날 4번 홀에서 플레이를 하고 있다. LPGA 제공

김효주(왼쪽)와 최혜진이 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 첫날 4번 홀에서 플레이를 하고 있다. LPGA 제공

이 대회는 2014년 창설됐다. 한국은 2018년 인천에서 열린 제3회 대회에서 우승했다. 7년 만에 정상 탈환을 위한 도전이다. 한국은 일본, 스웨덴, 월드 팀과 B조에 편성됐다. A조는 미국, 호주, 태국, 중국이 경쟁한다. 조별리그는 각자 공으로 경기해 더 좋은 성적을 팀 점수로 삼는 포볼 방식으로 진행한다. 조별리그 결과 조 1, 2위 국가가 4강에 진출한다.

한국은 24일에는 월드 팀과 2차전을 치른다. 월드 팀은 4개국 선수들의 연합 팀으로 올해는 리디아 고(뉴질랜드), 브룩 헨더슨(캐나다), 찰리 헐(잉글랜드), 슈웨이링(대만)이 출전했다. 월드 팀은 이날 1차전에서 일본을 상대로 1승 1무를 기록했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
