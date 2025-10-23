벼 수확 현장 찾은 송미령 "쌀 산업, 중장기 구조 개선 나설 것"

쌀값 안정 위해 총 10만t 시장격리·전략작물 확대

쌀 가공산업 육성 등 고부가가치화 추진

송미령 농림축산식품부 장관은 "단기적 수급 대응을 넘어 쌀 수급 불균형이 반복되지 않도록 중장기 구조 개선에 나서겠다"고 23일 밝혔다.

송 장관은 이날 충북 청주시 청원구 오창읍 소재 청원생명농협쌀조합공동사업법인을 방문해 벼 수확 현장과 쌀 가공시설 등을 점검하며 이같이 말했다.

23일 청주 소재 청원생명농협쌀조합공동사업법인을 방문한 송미령 농림축산식품부 장관이 콤바인 수확 작업에 직접 참여하고 있다. 농식품부

송 장관은 콤바인 수확 작업에 직접 참여한 뒤 농업인들과 현장을 둘러보며 올해 작황 및 쌀값 동향에 대해 의견을 나눴다. 농업인들은 "최근 쌀값이 회복되어 올해 수매가에 대한 기대가 크다"라고 했고, 미곡종합처리장(RPC) 관계자들도 "내년까지 쌀값이 안정적으로 유지될 수 있도록 대책이 차질 없이 이행되길 바란다"고 말했다.

이에 송 장관은 "올해 수확기 대책으로 예상 과잉물량 16.5만 톤 중 10만t을 격리하고, 내년 2월 전에 수급을 다시 전망해 상황에 맞는 대책을 추가로 추진할 계획"이라며 "올해 수확기에는 농업인들이 '풍년의 기쁨'을 느끼실 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

이날 송 장관이 방문한 청원생명농협쌀공동사업법인은 도정 및 쌀 판매만을 하는 다른 RPC들과는 달리 쌀 스낵과 떡류 등 다양한 쌀 가공제품을 생산하는 가공시설을 운영하는 등 사업을 다각화해 쌀 산업의 고부가가치화를 선도하고 있는 곳이다. 송 장관은 "이제 RPC도 단순 도정을 넘어 가공식품 개발과 신시장 개척으로 역할이 확대돼야 한다"며 "즉석밥과 쌀가루, 가공식·간편식 등 고부가가치 산업으로 재편돼야 쌀 산업이 지속 가능해진다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



