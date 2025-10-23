본문 바로가기
벼 수확 현장 찾은 송미령 "쌀 산업, 중장기 구조 개선 나설 것"

세종=주상돈기자

입력2025.10.23 14:25

쌀값 안정 위해 총 10만t 시장격리·전략작물 확대
쌀 가공산업 육성 등 고부가가치화 추진

송미령 농림축산식품부 장관은 "단기적 수급 대응을 넘어 쌀 수급 불균형이 반복되지 않도록 중장기 구조 개선에 나서겠다"고 23일 밝혔다.


송 장관은 이날 충북 청주시 청원구 오창읍 소재 청원생명농협쌀조합공동사업법인을 방문해 벼 수확 현장과 쌀 가공시설 등을 점검하며 이같이 말했다.

23일 청주 소재 청원생명농협쌀조합공동사업법인을 방문한 송미령 농림축산식품부 장관이 콤바인 수확 작업에 직접 참여하고 있다. 농식품부

23일 청주 소재 청원생명농협쌀조합공동사업법인을 방문한 송미령 농림축산식품부 장관이 콤바인 수확 작업에 직접 참여하고 있다. 농식품부

송 장관은 콤바인 수확 작업에 직접 참여한 뒤 농업인들과 현장을 둘러보며 올해 작황 및 쌀값 동향에 대해 의견을 나눴다. 농업인들은 "최근 쌀값이 회복되어 올해 수매가에 대한 기대가 크다"라고 했고, 미곡종합처리장(RPC) 관계자들도 "내년까지 쌀값이 안정적으로 유지될 수 있도록 대책이 차질 없이 이행되길 바란다"고 말했다.


이에 송 장관은 "올해 수확기 대책으로 예상 과잉물량 16.5만 톤 중 10만t을 격리하고, 내년 2월 전에 수급을 다시 전망해 상황에 맞는 대책을 추가로 추진할 계획"이라며 "올해 수확기에는 농업인들이 '풍년의 기쁨'을 느끼실 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.


이날 송 장관이 방문한 청원생명농협쌀공동사업법인은 도정 및 쌀 판매만을 하는 다른 RPC들과는 달리 쌀 스낵과 떡류 등 다양한 쌀 가공제품을 생산하는 가공시설을 운영하는 등 사업을 다각화해 쌀 산업의 고부가가치화를 선도하고 있는 곳이다. 송 장관은 "이제 RPC도 단순 도정을 넘어 가공식품 개발과 신시장 개척으로 역할이 확대돼야 한다"며 "즉석밥과 쌀가루, 가공식·간편식 등 고부가가치 산업으로 재편돼야 쌀 산업이 지속 가능해진다"고 말했다.




세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
