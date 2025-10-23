구윤철 “AI 패권 경쟁시대…격차 해소 관건”(종합)

23일 재무·구조개혁장관회의 기자회견

APEC 아젠다 정상회의서도 논의될 것

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 23일 “주요국 통상정책, AI(인공지능) 기술 패권 경쟁 등 글로벌 질서가 급변하는 상황에서, 인천플랜 채택을 통해 역내 정책 공조와 협력의 중요성을 재확인했다”고 밝혔다. 구 부총리는 “이번 회의에서 논의된 구조혁신, 디지털·AI 혁신, 금융 참여 기회 확대에 대한 내용은 다음 주 정상회의에서도 같이 논의될 것”이라고 했다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 10월 23일 인천 인스파이어 리조트에서 열린 아시아-태평양경제협력체(APEC) 재무.구조개혁장관회의 합동 기자회견에서 기자질문에 답변하고 있다.

구 부총리는 이날 인천 인스파이어 리조트 1층 마운틴룸에서 열린 기자단 질의응답에서 “이번 APEC(아시아·태평양경제협력체) 재무·구조개혁장관회의는 한국이 의장국으로서 주도적으로 아젠다를 제시하고, AI 시대 경제질서 변화에 대응하는 새로운 협력 패러다임을 제시한 의미 있는 회의였다”고 말했다.

정부는 이번 회의에서 앞으로 5년간 APEC 재무트랙의 새로운 로드맵인 ‘인천플랜’을 제시했다. 인공지능 대전환 시대의 혁신·지속가능한 재정·모두를 위한 포용적 성장을 핵심으로 담았다. 구 부총리는 “정상회의를 앞두고 만장일치로 이루어낸 합의인 만큼 정상회의의 실질적 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”며 “인천플랜은 모두에게 고른 경제적 기회를 제공하는 내용을 재무트랙 최초로 주요 의제로 포함했다”고 강조했다.

구 부총리는 인천플랜을 통해 AI 기술 패권 경쟁이 치열해지는 가운데 국가 간 격차를 해야 한다는 문제의식을 담았다고 설명했다. 구 부총리는 “AI가 미·중 등 일부 국가 중심으로만 발전한다면 다른 회원국들은 디지털 경제에서 소외될 수 있고, 그 격차는 매우 큰 문제로 남을 수 있을 것”이라고 강조했다. 그러면서 “인천플랜에서 격차 해소에 대해 제시한 만큼, 향후 5년간 재무장관회의에선 이를 어떻게 구현할 것인지에 대한 구체적인 작업을 하게 될 것”이라고 했다.

구 부총리는 “이번 회의에서는 만장일치로 공동성명을 채택했고, 구조개혁장관회의에서는 공동성명과 두 개의 부속서를 채택하는 큰 성과가 있었다”며 “(다음주 정상회의에서도) 한국이 제기한 디지털과 AI 혁신, 재정정책과 금융 참여 기회를 나누는 문제 등에 대해 논의할 것”이라고 했다. 이날 기자단 질의응답에 참여한 이지윤 외교부 고위관리도 “한국이 의장국으로서 ‘AI 이니셔티브’를 주제로 별도 성명을 준비 중”이라며 “인구 문제에 대해서도 또 하나의 문서로 담고자 한다”고 설명했다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr



