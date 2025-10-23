본문 바로가기
美 테네시 주지사, 이석희 SK온 CEO 회동…투자 협력 논의

심성아기자

입력2025.10.23 10:30

블루오벌SK 테네시 공장 운영 등 논의

빌 리 미국 테네시 주지사가 23일 이석희 SK온 최고경영자(CEO)와 대미 투자 협력 강화 방안 등을 논의하기 위해 회동했다.

빌 리 미국 테네시 주지사가 23일 이석희 SK온 최고경영자(CEO)와 회동하기 위해 서울 종로구 SK서린빌딩을 방문하고 있다. 왼쪽 두번째부터 빌 리 주지사, 스튜어트 맥코터 테네시주 경제개발부 장관. 연합뉴스

빌 리 미국 테네시 주지사가 23일 이석희 SK온 최고경영자(CEO)와 회동하기 위해 서울 종로구 SK서린빌딩을 방문하고 있다. 왼쪽 두번째부터 빌 리 주지사, 스튜어트 맥코터 테네시주 경제개발부 장관. 연합뉴스

리 주지사는 이날 오전 서울 종로구 SK서린빌딩을 방문해 이 CEO와 면담했다. 테네시주 측은 스튜어트 맥코터 경제개발부 장관과 부장관 등이 참석했고, SK온에서도 주요 임원들이 배석한 것으로 알려졌다.


리 주지사는 이번 회동에서 이 CEO와 블루오벌SK 테네시 공장 운영과 지역사회 발전 등 협력 방안을 논의할 것으로 전해졌다.

SK온과 포드의 합작법인인 블루오벌SK는 테네시주에 연간 45기가와트시(GWh) 규모의 배터리 공장을 건설 중이다. 이는 70킬로와트시(KWh) 용량 배터리 기준으로 약 60만대 전기차에 탑재 가능한 규모다.


리 주지사의 방한은 2019년 이후 6년 만이다. 방한 기간 리 주지사는 이 CEO 외에도 신학철 LG화학 부회장, 김동명 LG에너지솔루션 대표를 비롯해 LG전자와 효성중공업 등 테네시주에 투자한 주요 기업들을 만나 협력 방안을 논의할 것으로 전해진다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
