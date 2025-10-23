류제명 과기정통부 차관, 오픈AI와 AI데이터센터 협력 논의

"한국, 아태지역 AI 허브로 성장 잠재력 충분"

류제명 과학기술정보통신부 제2차관이 글로벌 인공지능(AI) 선도기업 오픈AI(OpenAI)와 만나 AI 데이터센터 구축 및 산업 협력 방안을 논의했다.

과기정통부는 23일 류 차관이 서울 웨스틴조선호텔에서 크리스 리헤인 오픈AI 글로벌 대외협력 최고책임자와 면담을 갖고, 이달 1일 체결된 한·OpenAI 양해각서(MoU) 후속 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관. 연합뉴스 제공

리헤인 최고책임자는 글로벌 정책 및 대정부 협력을 총괄하는 핵심 인사로, 이번 방한은 오픈AI가 발표한 'AI in South Korea - OpenAI's Economic Blueprint(이하 블루프린트)' 공개에 맞춰 이뤄졌다. 블루프린트는 AI 기술이 국가 경제에 미치는 영향과 잠재력을 분석하고, 이를 극대화하기 위한 정책 방향을 제시하는 오픈AI의 국가별 전략 보고서다.

이날 양측은 ▲한국 내 AI 데이터센터 구축 추진 현황, ▲AI 인재 양성 및 산업협력 모델, ▲글로벌 기술협력 네트워크 구축 방안 등을 집중 논의했다.

오픈AI 측은 "한국은 인재·기술 수준, 전력 수급, 정책 의지, 산업 수요 등 여러 측면에서 아시아태평양 지역의 핵심 AI 허브가 될 충분한 조건을 갖췄다"며 높이 평가했다. 류제명 차관은 이에 "한국 데이터센터 프로젝트를 오픈AI의 글로벌 인프라 전략에서 최우선순위로 반영해달라"며 "SK, 삼성 등 국내 주요 기업과의 협의를 조속히 진전시켜달라"고 요청했다.

또한 양측은 한국 산업계와의 구체적인 협력 모델 발굴에도 뜻을 모았다. 오픈AI는 브리핑을 통해 "이번 블루프린트가 한국의 AI 생태계 발전에 실질적 도움이 될 것"이라고 강조했다.

류 차관은 "기술이 곧 경제이자 안보가 되는 시대, 우방국 및 핵심 기업과의 전략적 협력이 국가 경쟁력을 좌우한다"며 "오픈AI와의 협력을 기반으로 한국이 동북아 AI 중심국으로 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



