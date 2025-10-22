[포토] 스마트 청소 드론으로 깨끗이

2025 APEC 정상회담을 앞둔 22일 인천국제공항 제2여객터미널에서 인천공항공사 관계자들이 환경정화 캠페인 일환으로 스마트 청소 드론을 이용한 청소 시연을 펼치고 있다.







