생보협회, 청소년 불법도박 근절 캠페인 동참

최동현기자

입력2025.10.22 15:47

생명보험협회는 서울 경찰청이 주관하는 청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인에 동참한다고 22일 밝혔다.


캠페인은 청소년 도박 문제의 심각성과 위험성을 알리고 예방을 확산하기 위해 릴레이 형식으로 이어진다. 캠페인은 '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄입니다'라는 슬로건 아래서 추진된다.

김철주 생보협회장은 앞서 정문철 KB라이프 사장의 지목을 받아 캠페인에 동참하게 됐다. 김 회장은 현재 생명보험사회공헌위원회의 공동 위원장을 맡고 있다. 청소년 자살예방 프로그램과 금융보험·윤리 교육, 취약계층 자녀 멘토링, 디지털 문화교육 지원 등 청소년의 바른 성장을 위한 환경 조성에 힘쓰고 있다.


김철주 생명보험협회장이 22일 서울 중구 생명보험협회 본사에서 ‘청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인’에 참여했다. 생보협회

생보협회는 이번 캠페인 참여를 계기로 청소년 불법도박 예방과 재발 방지를 위한 교육·홍보 활동을 한층 더 강화할 계획이다.


김 회장은 "청소년의 건전한 성장은 우리 사회의 지속가능한 미래와 직결된다"며 "생보업계는 앞으로도 청소년의 올바른 가치관 확립과 금융·윤리의식 함양을 위한 노력을 한층 강화해 사회 안전망 역할을 더욱 견고히 수행하겠다"고 말했다.

한편 김 회장은 다음 릴레인 캠페인 주자로 한화생명과 보험개발원을 지목했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
