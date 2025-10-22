[포토] '원달러 환율 여전히 강세'

코스피 지수가 전 거래일 대비 3.39포인트 상승한 3827.23으로 장을 시작한 22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 3.7원 오른 1431.5원에 개장했다.







