본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

분석

[클릭 e종목]"원전주로 돌아온 현대건설, 미국 SMR 현실로"

이승진기자

입력2025.10.22 08:13

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KB금융은 22일 현대건설 이 미국 소형모듈원자로(SMR) 시장 진출이 가시권으로 들어오며 원전주로 다시 자리매김할 것으로 봤다. 투자의견 매수는 유지하나, 목표주가는 9만3000원으로 하향 조정했다.


강민창 KB금융 연구원은 "현대건설은 상반기 대표적 원전주로서 주가 상승이 눈부셨으나 7월 중순 이후 ▲건설산업을 둘러싼 불확실성(안전 이슈, 부동산 규제)과 ▲실적에 대한 우려가 투자심리를 강하게 눌러왔다"면서 "상반기와 달리 한국 원전주 랠리에서도 나홀로 이탈한 모양새였으나, 우려 속 분명한 매수 기회가 도래했다"고 설명했다.

[클릭 e종목]"원전주로 돌아온 현대건설, 미국 SMR 현실로"
AD
원본보기 아이콘

강 연구원은 "마침내 원전 착공의 시간이 도래하면서 원전주로서의 성격이 뚜렷해질 것이기 때문"이라면서 "늦어도 2026년 초에는 홀텍과 함께 미국 팰리세이드 SMR 착공이 기대되고, 2026년 중 웨스팅하우스와 함께 불가리아 원전 착공에 더해 미국 원전 성과를 기대해 볼 수 있다"고 덧붙였다.

현대건설 SMR 파트너인 홀텍은 오는 12월 중반 미시간에 위치한 800㎿ 팰리세이드 원전을 재가동할 계획이다. 미국 역사상 최초의 퇴역 원전 재가동이다. 홀텍은 팰리세이드 재가동을 'SMR로 가는 디딤돌'로 활용한다는 계획이다. 미국 SMR 착공으로 현대건설은 4조원 전후의 수주가 전망되며, 불가리아 원전 착공은 10~12조원 규모의 수주가 전망된다.


다만, 목표주가는 하향 조정했다. 강 연구원은 "▲2025년 4분기 시장위험 프리미엄 상향 ▲기존 해외사업 관련 비용 반영에 따른 수익추정 변경 및 적용 ROE 하향 등을 반영해 기존 대비 4.6% 하향했다"고 말했다.


이어 "원전 착공 시점이 가까워지면서 향후 10년 이상을 이끌 현대건설 원전사업 가치가 구체적으로 드러날 것"이라면서 "다시 원전주로 회귀할 것이며, 최선호주의 이유"라고 덧붙였다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 무서워서 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

O자로 다리 벌린 채 묻혀 있었다… 같은 무덤 속 다른 운명

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

북극항로 '세 개의 길'…상용화 가능성 두고 북극서클에서 설전

새로운 이슈 보기