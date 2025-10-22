[클릭 e종목]"원전주로 돌아온 현대건설, 미국 SMR 현실로"

KB금융은 22일 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 58,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 56,600 2025.10.22 개장전(20분지연) 관련기사 현대건설, 사우디 플랜트 협력사 협력 강화 MOU[클릭 e종목]"현대건설, 플랜트 등 본업 부진에 실적 하향 불가피"[마켓 ING]3700선 올라선 코스피, 높아진 밸류에이션 부담 전 종목 시세 보기 close 이 미국 소형모듈원자로(SMR) 시장 진출이 가시권으로 들어오며 원전주로 다시 자리매김할 것으로 봤다. 투자의견 매수는 유지하나, 목표주가는 9만3000원으로 하향 조정했다.

강민창 KB금융 연구원은 "현대건설은 상반기 대표적 원전주로서 주가 상승이 눈부셨으나 7월 중순 이후 ▲건설산업을 둘러싼 불확실성(안전 이슈, 부동산 규제)과 ▲실적에 대한 우려가 투자심리를 강하게 눌러왔다"면서 "상반기와 달리 한국 원전주 랠리에서도 나홀로 이탈한 모양새였으나, 우려 속 분명한 매수 기회가 도래했다"고 설명했다.

강 연구원은 "마침내 원전 착공의 시간이 도래하면서 원전주로서의 성격이 뚜렷해질 것이기 때문"이라면서 "늦어도 2026년 초에는 홀텍과 함께 미국 팰리세이드 SMR 착공이 기대되고, 2026년 중 웨스팅하우스와 함께 불가리아 원전 착공에 더해 미국 원전 성과를 기대해 볼 수 있다"고 덧붙였다.

현대건설 SMR 파트너인 홀텍은 오는 12월 중반 미시간에 위치한 800㎿ 팰리세이드 원전을 재가동할 계획이다. 미국 역사상 최초의 퇴역 원전 재가동이다. 홀텍은 팰리세이드 재가동을 'SMR로 가는 디딤돌'로 활용한다는 계획이다. 미국 SMR 착공으로 현대건설은 4조원 전후의 수주가 전망되며, 불가리아 원전 착공은 10~12조원 규모의 수주가 전망된다.

다만, 목표주가는 하향 조정했다. 강 연구원은 "▲2025년 4분기 시장위험 프리미엄 상향 ▲기존 해외사업 관련 비용 반영에 따른 수익추정 변경 및 적용 ROE 하향 등을 반영해 기존 대비 4.6% 하향했다"고 말했다.

이어 "원전 착공 시점이 가까워지면서 향후 10년 이상을 이끌 현대건설 원전사업 가치가 구체적으로 드러날 것"이라면서 "다시 원전주로 회귀할 것이며, 최선호주의 이유"라고 덧붙였다.





이승진 기자



