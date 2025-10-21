본문 바로가기
연천군, 23일 '일자리박람회' 개최…기업 10곳 현장 채용

이종구기자

입력2025.10.21 11:42

경기 연천군은 오는 23일 오후 2시부터 4시까지 연천군일자리통합지원센터 1층에서 '2025년 연천군일자리통합지원센터 일자리박람회'를 개최한다고 21일 밝혔다. 이번 행사는 관내 기업들의 구인난 해소와 구직자들의 구직 고민을 해결하고자 마련됐다.

'2025년 연천군일자리통합지원센터 일자리박람회' 포스터. 연천군 제공

'2025년 연천군일자리통합지원센터 일자리박람회' 포스터. 연천군 제공

박람회에는 관내 10개 구인기업이 참여해 1대1 현장 면접을 통한 직접 채용을 진행할 예정이다. 연천군일자리통합지원센터에서는 참여 구직자에게 맞춤형 구인 정보를 제공할 계획이다.


부대행사로는 면접에 필요한 이력서 사진 무료촬영과 입사지원서 컨설팅, 건강상담실 등 구직자의 취업 준비를 지원하는 이벤트관이 운영된다.

참여 구직자를 위해 다양한 맞춤 정보를 제공하는 홍보관도 운영된다. 경기도일자리재단의 '5070그레잇잡투어', 고용노동부의 '실업급여', '국민취업지원제도', 연천군의 '찾아가는 노동상담소', 연천군가족센터의 '사업홍보 체험' 등을 만날 수 있다.


일자리박람회엔 구직자라면 누구나 참여 가능하며, 신분증을 지참해 방문하면 된다. 기타 자세한 사항은 연천군 홈페이지 또는 일자리통합지원센터로 문의하면 안내받을 수 있다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
