본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

국방·외교

“베트남 국방차관, 방한시 성추행” 국방부, 무관 초치해 항의

유제훈기자

입력2025.10.21 08:16

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

베트남 국방차관이 지난달 방한 중 우리 국방부 공무원을 성추행한 사건이 있었던 것으로 나타났다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

21일 군에 따르면 호앙 쑤엔찌엔 베트남 국방차관은 지난달 11일 서울안보대화(SDD) 계기로 마련된 한-베트남 군 고위직 인사 간 만찬에서 우리 측 여성 공무원에게 부적절한 신체접촉을 한 것으로 전해졌다.


국방부는 사안이 엄중하다고 보고 사건 발생 8일 뒤 주한 베트남 무관을 초치해 항의했다. 국방부는 베트남 측에 차관의 행동을 규탄했고, 베트남 측은 재발 방지의 뜻을 밝힌 걸로 알려졌다.

국방부 관계자는 "국방부는 동 사안과 관련해 원칙에 따라 필요한 조치를 적절히 취했다"며 "피해자의 의사를 고려해 세부적 사실관계에 대한 공개가 제한된다"고 말했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"의자 젖히려면 돈 내라고?"…등받이 조절 유료화한 캐나다 항공사 논란 "의자 젖히려면 돈 내라고?"…등받이 조절 유료화... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

최민희, 딸 결혼식 입길에 "양자역학 공부하느라 신경 못 써"

대기업 총수들, 트럼프와 골프회동…관세타결 기대감

"보석 같은 눈 진짜였다" 유리 대신 '이것' 넣은 美 남성

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

캄보디아서 50대 한인 남성 사망…외교부 "유서 확인"

새로운 이슈 보기