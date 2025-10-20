[2025국감]도마 위 오른 '언론인 선행매매'...이억원 "엄정 대응"

이억원 금융위원장은 20일 일부 언론사 기자들이 특정 기업 주식을 미리 산 후 호재성 기사를 써 주가를 띄우는 이른바 '선행매매'에 가담한 것과 관련, "업종과 지위고하를 막론하고 엄정히 대응하겠다"고 밝혔다.

이억원 금융위원장이 20일 국회 정무위원회에서 열린 금융위원회 등에 대한 국정감사에서 선서하고 있다. 2025.10.20

이 위원장은 이날 오전 국회 정무위원회에서 열린 금융위원회 국정감사에 출석해 일부 기자들의 주가조작 가담 등 상황이 확인됐다는 한창민 사회민주당 의원의 지적에 "자본시장이 제대로 발전하기 위해선 불공정거래가 제대로 척결돼야 한다. (불공정거래 대응을) 최우선 과제로 생각하고 있다"며 이같이 답변했다.

선행매매에 가담한 것으로 확인되는 언론사들을 일일이 언급한 한 의원은 "기업, 언론, 권력의 결탁이 일부만 드러나 대대적 조사가 필요하다"며 "보여주기식 수사가 아니라 전반적 수사 검토가 필요하다"고 주장했다. 이에 이 위원장 역시 "모든 불공정거래에 대해 하겠다"고 답했다.

이날 국감장에서는 국내 주요 언론사 윤리강령이 엄격한 사전규제를 담은 해외 언론사 대비 허술하기 짝이 없다는 지적도 제기됐다. 뉴욕타임스, 파이낸셜타임스(FT), 로이터 등의 경우 취재 기업 주식 소유 자체를 금지하거나, 투자자산을 신고한 후 변경 시마다 업데이트하도록 돼 있다.

이에 한 의원은 방송사 재허가·재승인 심사, 정부광고집행, 인터넷 신문사 등록 요건 등에 자율규제 도입 여부와 위반 횟수를 반영하는 등 제도적 지적이 필요하다고 주장했다. 이 위원장은 "말씀하신 취지를 이해했고, 어떤 방법들이 있는지 확인해보겠다"고 답했다.





조슬기나 기자



