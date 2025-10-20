김재호 춘천지방법원장(오른쪽 두번째)이 20일 국회에서 열린 2025년도 법제사법위원회 국정감사에 기관 증인으로 출석해 선서하고 있다.
[포토] 증인 선서하는 김재호 춘천지법원장
2025년 10월 20일(월)
