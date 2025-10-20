캄보디아 청년 구하고 눈물 흘린 김병주…“국가는 국민 생명 지켜야”

김병주, 캄보디아행 문제제기 교민에 해명

"국가 해야 할 일은 국민의 생명 지키는 것"

더불어민주당 재외국민안전대책단장인 김병주 최고위원은 캄보디아에 감금·납치·폭행 피해를 본 한국 청년들이 피해자이자 가해자일 가능성이 있다면서도 "일단 국가가 해야 하는 것은 국민의 생명부터 지키는 것"이라고 밝혔다.

20일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에서 김 최고위원은 "악의 소굴에서 구출된 청년들을 수사해보면 피해자이자 가해자일 것이라고 본다"며 "본인이 강압에 의한 면도 있고 사기를 쳤기 때문에 우리 국내에 피해를 본 분도 있을 것이기 때문"이라고 밝혔다.

다만 김 최고위원은 "다만 국가가 일단 해야 하는 것은 국민의 생명부터 지키는 것"이라며 "일단 구출해내고 한국에 빨리 송환해서 수사해 법적 처벌을 주고 그것이 끝나면 다시 정상적인 생활을 하도록 도와주는 것이 국가의 역할이고 정치의 역할"이라고 강조했다. 이어 "악의 소굴에 그들이 그대로 있으면 그들의 생명은 담보할 수 없기 때문에 구출은 당연한 것"이라고 덧붙였다.

김 최고위원의 행보에 대한 교민들의 문제 제기에 대해선 기자들과 만나 "급박한 현지 일정으로 고맙다는 말도 설명도 제대로 못 하고 왔다"고 해명했다. 그는 "어떤 루트든지 최단기간으로 빼 올 수 있는 루트를 통해서 빼 와야 한다, 실패하면 안된다는 아주 절박한 상태였기 때문에 아주 바빴다"고 말했다.

김 최고위원은 기자들과의 만남에서 "국가, 국민을 위해 목숨을 바쳐야 한다는 각오로 해왔다"며 "오해하지 않았으면 좋겠다"고 손수건으로 눈물을 훔쳤다.

앞서 당 재외국민안전대책단장으로서 지난 15~18일 캄보디아 현지에 파견된 김 최고위원은 캄보디아에서 구금된 한국인 청년 3명을 구출했다고 18일 자신의 페이스북에서 밝힌 바 있다.

이에 한 캄보디아 교민은 페이스북에 "김 의원은 교민 간담회에 참석도 안 했고, 이후 SNS에는 마치 본인이 구조작전을 이끈 것처럼 '영웅담'을 올려 교민들의 마음을 더 상하게 했다"며 "(김 최고위원이 구출한 청년은) 피해자가 아닌 캄보디아 경찰에 의해 체포된 용의자에 가까운 사람"이라고 지적했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



