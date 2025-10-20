"챗GPT로 쓴 자소서 환영" PDF로 유명한 美 대기업, 이유를 보니

어도비 "AI 활용 능력 높이 평가"



미국 소프트웨어 기업 어도비가 인공지능(AI)을 활용한 지원서 작성에 대해 "환영한다"는 입장을 밝혔다. 기존 기업들은 AI 활용한 자기소개서 작성에 부정적이었지만, 최근엔 AI 활용 능력을 새로운 업무 역량을 보는 기업들이 늘고 있는 모습이다.

최근 어도비 최고커뮤니케이션책임자(CCO) 스테이시 마티넷은 미국 매체 포춘과의 인터뷰에서 "AI를 단순히 이력서에 적는 수준이 아니라 실제로 활용하는 사람들을 높이 평가한다"고 말했다.



마티넷은 "AI가 우리가 소통하고, 마케팅하고, 창작하는 방식을 재편하고 있다"며 "창의적 역량과 AI 숙련도를 함께 갖춘 인재가 경쟁 우위를 가질 것"이라고 강조했다. 그는 단순히 'AI 기술 사용 가능'이라고 적어 넣는 수준을 넘어 실제 채용 과제나 미니 프로젝트에서 AI를 적극 활용하는 지원자를 선호한다고 밝혔다.

어도비는 이미 디지털 아카데미(Digital Academy)라는 자체 교육 프로그램을 운영해 지원자들이 디지털·AI·창의 역량을 키울 수 있도록 돕고 있다.

마티넷은 "누군가 나에게 'AI를 활용해 당신의 사회관계망서비스(SNS) 채널용 콘텐츠를 만들어봤다'고 하면 아주 훌륭하다고 생각한다"며 "커뮤니케이션 직무 지원자가 1차 초안을 작성한 뒤 AI로 수정 제안을 받아 완성했다면, 그것 역시 매우 인상적일 것"이라고 설명했다.

그는 AI 활용 경험이 부족한 구직자에게도 문은 열려있지만, 입사 후에는 반드시 AI를 업무에 활용해야 한다는 점도 강조했다. 마티넷은 "AI를 한 번도 써보지 않았다고 해서 탈락시키진 않지만, 일단 입사하면 반드시 활용하게 될 것"이라며 "AI는 이미 우리의 일하는 방식을 바꾸고 있다"고 말했다. 이어 "적응력이 핵심"이라며 "성공하는 사람들은 변화하는 기술을 기회로 삼는 이들"이라고 했다.

아울러 "이 기술로 우리가 아직 상상하지 못한 새로운 것들이 열리고 있다. 그 가능성을 만들어내는 사람들이 곧 미래를 창조하게 될 것"이라고 전했다.

미국서 AI 활용 허용 분위기 확산…"AI와 협업해야"

AI 활용 능력을 채용 기준으로 반영하는 기업은 어도비뿐만 아니다. 미국 인공지능 스타트업 앤트로픽도 최근 방침을 바꿔 지원자들이 AI를 이용해 이력서나 자기소개서를 다듬을 수 있도록 허용했다. 이 회사는 과거 "AI 보조 없이 자기소개서를 작성하라"는 방침을 내세웠지만 공정성과 편향성 문제를 고려해 올해 7월 정책을 수정했다.

앤트로픽 인사담당 책임자 지미 굴드는 "AI를 활용한 공정한 평가 체계를 마련하기 위한 의도적인 변화"라며 "우리는 클로드(AI 이미지 생성 소프트웨어)를 매일 사용하고 있으며 AI와 협업할 수 있는 인재를 찾고 있다"고 밝혔다.

다만 글로벌 투자은행 골드만삭스는 여전히 보수적 입장을 유지하고 있다. 유럽·중동·아프리카 지역의 프라이빗 인베스팅 아카데미 채용을 담당하는 팀은 지난 6월 대학생들에게 보낸 이메일에서 "면접 과정에서 챗GPT(생성형 AI 챗봇)나 구글 검색 엔진 등 외부 도구 사용을 금한다"고 명시했다.





