2001년생 최승빈, 2년 4개월 만에 2승 환호

더 채리티 클래식 FR 5언더파 역전 우승

2023년 6월 KPGA 선수권 이후 정상

김민규와 박은신 공동 2위, 옥태훈 공동 4위

2001년생 최승빈이 2년 4개월 만에 정상에 올랐다.

19일 경기도 파주시 서원밸리 컨트리클럽(파72·7065야드)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 더 채리티 클래식(총상금 10억원) 4라운드에서 보기 없이 버디만 5개를 낚았다. 5언더파 67타를 적어내 최종 합계 17언더파 271타로 1타 차 우승을 차지했다. 2023년 6월 KPGA 선수권 이후 통산 2승 고지를 밟았다. 우승 상금은 2억원이다.

최승빈이 더 채리티 클래식 우승 직후 환호하고 있다. KPGA 제공 AD 원본보기 아이콘

최승빈은 선두에 2타 뒤진 공동 3위에서 출발해 역전에 성공했다. 그는 경기 막판까지 김민규, 박은신과 공동 선두를 달렸다. 박은신이 17번 홀(파3) 보기로 타수를 잃었고, 마지막 18번 홀(파4)에서는 김민규가 1타를 까먹어 최승빈이 연장전 없이 우승 트로피를 들어 올렸다.

최승빈은 경기 후 인터뷰에서 "첫 우승 이후 다시 정상에 오르고 싶었지만 뜻대로 되지 않아 조급한 마음이 들기도 했다"며 "미국프로골프(PGA) 콘페리(2부) 투어 퀄리파잉 1차를 통과하고, 이번 대회 좋은 결과가 이어져 기분 좋다. 이 흐름을 이어 앞으로 PGA 투어까지 가도록 열심히 노력하겠다"고 밝혔다.

김민규와 박은신이 공동 2위(16언더파 272타)에 만족했다. 시즌 4승에 도전한 옥태훈은 문경준, 정태영과 공동 4위(15언더파 273타)로 대회를 마쳤다. 전날 공동 선두였던 이상희와 송민혁은 타수를 줄이지 못했다. 이상희는 버디와 보기 3개를 맞바꾸며 공동 7위(14언더파 274타)로 밀렸다. 송민혁은 3타를 잃고 공동 21위(11언더파 277타)까지 떨어졌다. 내년 미국프로골프(PGA) 투어에 진출하는 이승택은 공동 52위(3언더파 285타)다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>