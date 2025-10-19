'광대가 매직으로 써 넣은 Q'…삼성전자, 거짓말쟁이 中TV업체 직격

삼성전자, 中 '가짜 QLED TV' 저격

가짜 QLED TV 파는 광대 등장 영상

줄소송 당한 중국 TV업체 실태 빗대

삼성전자가 중국 TV 업체의 양자점발광다이오드(QLED) 허위 논란을 직격하는 마케팅 영상을 공개했다.

삼성전자는 지난 16일 삼성 글로벌 유튜브 채널에 '진짜 QLED는 어디에?'라는 섬네일의 영상을 게재했다. 해당 영상은 TV 마케터가 가짜 QLED TV를 진짜인 것처럼 판매하면서 겪는 고충을 그렸다. 그는 광대로 분장해 얼굴을 감추고는 주저앉아 '진짜 QLED는 어디에?(Where is the real QLED?)'라며 고민한다.

이 영상은 중국 TV 업체의 '리얼 QLED' 의혹을 광대에 빗대 은유적으로 표현한 것으로 보인다. QLED TV는 퀀텀닷(QD) 소자를 적용한 프리미엄 액정표시장치(LCD) TV다. QD는 전기에너지를 받으면 빛을 내는 초미세 반도체 입자로, 머리카락 굵기 수만분의 1에 해당한다. 삼성전자에 따르면 삼성 QLED는 필름 내 QD 소자를 3000ppm 이상 포함하고 있다. 이에 반해 중국 TCL, 하이센스 등은 QD 소자가 포함되지 않았거나 제대로 된 기능을 하지 못하는 가짜 QLED TV 논란으로 미국 소비자들에게 줄소송을 당하기도 했다.

서양에서는 광대가 현실을 왜곡하거나 속이는 존재로 그려지는 경우가 많다. 삼성전자는 얼마 전에도 생선 살이 올라가지 않은 초밥, 토르티야가 없는 타코, 소시지가 없는 핫도그를 판매하는 광대를 통해 '가짜 QLED' 의혹을 돌려 꼬집은 콘텐츠를 올렸다.

삼성전자 관계자는 "좀 더 재미있게 소비자들에게 삼성 QLED TV를 설명하려는 고민에서 영상을 기획하게 됐다"며 "이번 영상 시리즈로 소비자들이 진짜 QLED TV의 조건이 어떤 것인지 정확하게 인식하는 기회가 됐으면 한다"고 말했다.





