고려아연, 전략광물 '갈륨' 공장 신설…"中 수출통제 대응"

고려아연이 반도체 핵심 원료인 게르마늄 생산 시설에 이어 갈륨 공장 신설에도 나선다고 19일 밝혔다.

고려아연은 2027년 12월까지는 2년간 약 557억원을 투자해 울산 온산제련소에 갈륨 회수 공정을 신설하기로 했다고 이날 밝혔다.

온산 갈륨 공장은 2028년 상반기 시운전 후 상업 가동에 들어간다. 연간 15.5t의 갈륨을 생산하는 것을 목표로, 연 기대 수익은 110억원이다.

고려아연은 "최근 사내 연구소와 핵심 기술진을 중심으로 고도화된 갈륨 회수 기술 상용화와 최적화에 성공하면서 공장 신설 비용을 줄일 수 있게 돼 충분한 수익성을 확보할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

갈륨은 반도체를 포함해 태양광 패널, 레이저, 야간 고글, 발광다이오드(LED), 고속집적회로 등 첨단산업의 원료로 사용된다. 우리나라는 자원안보특별법을 통해 정부가 특별 관리하는 핵심 광물 33종 중 하나로 갈륨을 지정했다.

이번 투자 결정은 국내 자원 안보 강화와 함께 글로벌 공급망 안정에 기여할 것으로 보인다. 지난해 갈륨의 전 세계 생산량의 98.7%는 중국이 차지했다. 갈륨은 글로벌 공급망에서 중국 의존도가 높은 핵심 광물로 꼽히는데, 한국 또한 갈륨 수입에 있어 중국 의존도가 70% 이상을 차지한다.

중국은 재작년 8월부터 갈륨, 게르마늄에 대한 수출 통제를 단행했다. 이어 지난해 12월에는 대미 수출을 금지했다.

주요 국가와 기업에 있어서는 갈륨 확보가 최우선 과제인 가운데, 고려아연의 갈륨 생산 소식은 글로벌 첨단산업 업계의 주목을 받을 것으로 전망된다.

이외에도 고려아연은 갈륨 생산 공정의 부산물로 또 다른 전략 광물인 인듐을 연간 16t 이상 확보할 수 있어 추가 수익이 기대된다고 설명했다. 인듐은 반도체, 재생에너지 등 주요 첨단산업에 쓰이는 희소금속이다. 이 또한 중국 의존도가 절대적으로 높아 최근 5년간 가격이 약 2배 상승했다.

고려아연은 지난해 기준 연간 약 150t의 인듐을 생산해 전 세계 인듐 수요의 약 11%를 차지하고 있다. 중국을 제외하면 세계 최대 규모다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



