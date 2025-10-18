테일러 스위프트가 입은 낡은 티셔츠 한 장에…33억원 모였다

해달 그려진 30년 된 티셔츠 착용

수족관 해달보호기금에 뭉칫돈 물려

미국의 인기가수 테일러 스위프트가 해달이 그려진 빈티지 티셔츠를 입고 등장한 이후 해달 보호 기금에 230만달러(약 32억7000만원) 이상의 큰 돈이 몰렸다.

17일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 이러한 뜻밖의 홍보 효과는 스위프트가 새 앨범 '더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life of a Showgirl) ' 발매 기념 파티 영상에 캘리포니아 몬터레이 베이 수족관의 해달 보호 티셔츠를 입고 등장하면서 시작됐다. 이 티셔츠는 수족관이 1992년에 마지막으로 제작한 것이다. 앞에는 해달 두 마리가 등 뒤로 누워 유유자적 떠 있는 그림과 함께 해달에 관한 설명 등이 적혀있다.

테일러 스위프트가 입고 등장하면서 재출시된 미국 캘리포니아주 몬터레이 베이 아쿠아리움의 해달 티셔츠. AP 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

낡은 티셔츠를 입은 스위프트의 영상이 공개된 이후 수족관에는 티셔츠 구매 문의가 폭주했다. 결국 수족관 측은 해달 보호를 위한 모금 캠페인의 하나로 30여 년 만에 티셔츠를 재출시하기로 결정했다. 다치거나 부모를 잃은 해달을 위해 최소 65.13달러(약 9만3000원)를 기부하는 사람에게 티셔츠를 우편 발송하기로 한 것이다.

수족관 측은 예약 주문을 받기 시작한 지 8시간도 되지 않아 목표치인 130만달러가 넘는 기부금이 몰렸고, 이틀이 채 지나지 않아 230만달러를 넘어섰다고 전했다.

다만 스위프트가 이 티셔츠를 어떻게 손에 넣었는지는 미스터리다. 티셔츠가 마지막으로 나온 1992년이면 스위프트가 3살이었을 때다. 스위프트는 약혼자 트래비스 켈시와 함께 인근 카멀 지역을 방문한 바 있지만, 수족관 측은 이들이 자신들의 매장을 방문했는지는 알지 못한다고 밝혔다.

갑자기 쏟아진 주문에 티셔츠를 제작하는 회사 역시 환호성을 지르고 있다. 메인주에 있는 티셔츠 제작사는 직원 50명을 둔 작은 회사로, 보통 하루에 티셔츠 1500장을 생산한다. 하지만 다음 주부터는 몰려든 주문을 처리하느라 분주해질 것으로 보인다. 회사 관계자는 "이 정도로 큰 문제는 예상하지 못했지만, 꽤 좋은 문제"라고 말했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



