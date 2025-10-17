본문 바로가기
[속보]'무라야마 담화' 무라야마 전 일본 총리 별세

차민영기자

입력2025.10.17 13:44

무라야마 도미이치 전 일본 총리 생전 모습.

일본의 과거 식민지 지배를 사과한 '무라야마 담화'로 한국에서도 유명한 무라야마 도미이치 전 일본 총리가 17일 노환으로 별세했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
