무라야마 도미이치 전 일본 총리 생전 모습.
일본의 과거 식민지 지배를 사과한 '무라야마 담화'로 한국에서도 유명한 무라야마 도미이치 전 일본 총리가 17일 노환으로 별세했다.
차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스
[속보]'무라야마 담화' 무라야마 전 일본 총리 별세
2025년 10월 17일(금)
