[속보]'무라야마 담화' 무라야마 전 일본 총리 별세

무라야마 도미이치 전 일본 총리 생전 모습. AD 원본보기 아이콘

일본의 과거 식민지 지배를 사과한 '무라야마 담화'로 한국에서도 유명한 무라야마 도미이치 전 일본 총리가 17일 노환으로 별세했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



