APEC 재무·구조개혁장관회의 21~23일 인천서 개최

AI·디지털 전환·인구구조 변화 대응 논의

미중일 차관급 참석

기획재정부는 오는 21일부터 23일까지 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 ‘2025 APEC 재무·구조개혁장관회의’를 개최한다고 17일 밝혔다. 이번 회의는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열리며, 올해 APEC 정상회의 주제인 ‘우리가 만들어가는 지속가능한 내일(Building a Sustainable Tomorrow)’ 아래 역내 AI·디지털 경제 가속화, 인구구조 변화, 산업 전환에 대응하기 위한 혁신·금융·재정·구조개혁의 역할을 집중 논의한다.

이번 회의에는 한국을 포 함해 호주, 홍콩, 뉴질랜드, 대만 등 장관급 총 11명이 참석한다. 중국과 일본은 차관이 참석하며, 미국은 부차관보가 참석한다. 윤정인 APEC 재무구조개혁장관회의 추진단장은 “재무장관 회의와 구조개혁 장관회의와 연계해 열리는 것은 사상 처음”이라며 “재무이슈와 구조개혁 이슈를 함께 담당하는 장관들이 모여서 논의하게 되면 시너지 극대화될 것 ”이라고 설명했다.

첫날 재무장관회의…AI·디지털금융·재정정책 논의1일차(21일)에는 재무장관회의 본회의가 열려 ▲세계 및 역내 경제금융전망 ▲디지털 금융 ▲재정정책 ▲차년도 재무장관회의 의제 등이 논의된다. 2일차에는 재무·구조개혁장관 합동세션이 열린다. ‘혁신과 디지털화’를 주제로 한 이 세션에서는 인공지능(AI) 기반 생산성 향상, 노동시장 구조 변화, 혁신금융 활성화 방안이 논의된다. 이후 재무·구조개혁 장관과 APEC 기업인자문위원회(ABAC) 간 합동 오찬을 갖는다. 오후에는 구조개혁장관회의 본회의가 열려 ▲구조개혁의 역할과 향후 방향 ▲시장·기업환경 개선 방안 등을 논의할 예정이다. 3일차(23일)에는 ▲경제적 잠재력 실현 ▲지속 가능한 성장 전략 등을 다룬다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr



